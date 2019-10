El presidente del Banco Central habló del endurecimiento del "cepo cambiario"

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró esta mañana que el endurecimiento del cepo cambiario busca "preservar las reservas durante la transición", y aclaró que esa medida no alcanza a las operaciones de comercio exterior."El objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta que el nuevo Gobierno defina su política económica y se despeje la incertidumbre", enfatizó el funcionario.Desde este lunes, sólo se podrá comprar 200 dólares por persona en forma mensual para las operaciones vía homebanking, mientras que para las compras en efectivo se podrán adquirir 100 dólares."Ante el riesgo de que el fenómeno del aumento de la demanda de dólares se mantenga esta semana, hemos reducido a 100 dólares el monto máximo para la compra de dólares por persona", puntualizó Sandleris, en conferencia de prensa.Y resaltó que "las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente a la compra de dólares pera atesoramiento y no afectan al comercio exterior".En ese marco, el jefe de la autoridad monetaria reconoció que "no es normal" que el país tenga los "niveles de volatilidad que tiene" en el mercado de cambios, y aseguró: "eso no ocurre en ningún lugar del mundo".A su criterio, esa situación es consecuencia de que "los argentinos no hemos podido construir consensos básicos que nos protejan" de esos vaivenes.Sandleris garantizó que durante el resto de su gestión, que finaliza el 10 de diciembre próximo, seguirá "desarrollando una política monetaria consistente".Además, el funcionario se mostró dispuesto a "coordinar políticas económicas" con los equipos del presidente electo Alberto Fernández.Para el funcionario, en los últimos cuatro años se avanzó "en la corrección de algunos desequilibrios que arrastraba nuestra economía, pero también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos: la inflación aumentó y la actividad económica debe recuperar dinamismo"."Para ello, es fundamental terminar con la actual incertidumbre económica. Como sociedad, estamos con la oportunidad de construir consensos", subrayó.