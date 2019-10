Estiman que el lunes habrá nuevas listas de precios de alimentos

La suba del dólar esta semana, que este viernes cerró a 65 pesos en las casas de cambio en Paraná, ya impacta a nivel nacional en productos de consumo masivo. En este marco, las principales empresas productoras de alimentos del país comenzaron a enviar nuevas listas de precios con aumentos a las grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes provincias, con incrementos que van del 4% al 15%, sobre todo en fideos y aceites, que podrían empezar a aplicarse entre este sábado y el lunes.



Se trata por ahora de artículos de primeras marcas, como Unilever Mondelez, Danone, Ledesma, Cañuelas, Arcor, SanCor, Coca Cola y Molinos, pero los referentes locales del rubro estiman que a partir del lunes las subas podrían extenderse, sumándose a las que ya se vienen registrando paulatinamente en las dos semanas previas a las elecciones, que se realizarán el domingo: según refieren en el sector, después de las PASO hubo aumentos que oscilaron entre un 15% y un 18%, y el mes pasado los precios ascendieron un 10% promedio.



Respecto a lo que pueda ocurrir con el mercado cambiario la semana entrante, hay mucha expectativa y poco optimismo.



César Fontana, propietario de un supermercado de calle Churruarín en la capital entrerriana, manifestó que hasta el momento no recibieron nuevas listas, pero admitió que esperan aumentos a partir del lunes: "Entiendo que la semana que viene si va a haber incrementos", dijo, y aclaró: "Hay productos que ya vienen aumentando todo este tiempo, se ha vuelto a escapar el dólar y es difícil que no haya cambios de precios la semana que viene. Hay que esperar al lunes a ver lo que pasa, a cuánto se va el dólar, pero creo que va impactar, porque la divisa ya está en alza y hay cosas que están dolarizadas".



"Las que primero aumentan son las primeras marcas, que se cubren por las dudas. Las segundas demoran y se cuidan un poco más. Y la gente busca más que nada precios", indicó.



A su vez, el comerciante manifestó: "La verdad es que estoy muy preocupado. Nosotros trabajamos con muchas tarjetas y mutuales, esas ventas ya están facturadas y el tema va a ser reponer eso que se vendió. Cuanto más aumento haya, menos podemos reponer. Es gravísimo lo que sucede".



Por otra parte, Fontana señaló que en estos días muy poca gente hizo sus compras con dinero en efectivo: "La mayoría compró con tarjetas, o a través de mutuales, y asimismo se ven resentidas las ventas. Esta semana, sobre todo de tarde, ha habido muy poco movimiento y lo que se vende es para el día a día".



Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y dueño de un comercio del barrio Paracao, coincidió en que si bien no se registran subas de último momento, muchos productos vienen registrando incrementos paulatinos en las últimas semanas: "Creo que no esperaron a que pasen las elecciones y las cosas siguen subiendo".



Debemos revisar las boletas porque algunos productos llegan con aumento. En distinto porcentaje, todo ha subido", aseguró, y refirió que entre los productos que fueron remarcados, incluyó algunas marcas de bebidas, entre las que se cuentan gaseosas o cervezas.



Sarli también expresó su preocupación porque las ventas en el rubro registraron una baja en las últimas semanas, y advirtió: "Además de que se advierte menos demanda, más gente paga con tarjeta, hay menos efectivo circulando, se nota más la falta de plata".



Sobre este punto, aseguró: "Un 70% de lo que vendo es con tarjeta. Y no son provistas grandes, al menos acá que es un negocio de barrio, donde vienen a comprar para el día".



Elsa Monzón, propietaria de un mercado en la zona sur desde hace 18 años, opinó que las subas más importantes se esperan a partir del lunes: "Los proveedores me dijeron que van a ver cómo viene el dólar. Por ahora no hubo inconvenientes con la reposición", indicó, y confió que este modelo económico la llevó a tomar la decisión de bajar las persianas en breve, ya que está trabajando a pérdida: "Se nota mucho la merma en las ventas. Este mes mis hijos tuvieron que prestarme dinero para pagar la luz", lamentó.



Consultado sobre el tema, Javier Schnitman director de Seguimiento de Precios de Entre Ríos, sostuvo que pese a los comentarios esta semana no se advirtieron aumentos en los relevamientos hechos por el organismo, pero hubo subas en lo que va de octubre: "Sí se nota que a lo largo del mes hubo incrementos en la mayoría de los rubros, sobre todo en alimentos y productos de limpieza, pero sigue siendo similar al mes pasado, o quizás un poco menos. Habrá que ver cómo se comportan los precios la semana que viene". Si bien mencionó que la evolución de precios durante el mes de septiembre fue del 6,1% en la provincia, advirtió que 37 productos básicos registraron un superior, que alcanzó al 6,7% en promedio.





Fuente Uno