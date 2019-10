Argentina firmó acuerdo de libre comercio automotriz con Paraguay

Los gobiernos de Paraguay y Argentina firmaron este viernes por primera vez un acuerdo bilateral de libre comercio para el sector automotriz, que dispone la desgravación arancelaria para prácticamente todos los automóviles que la Argentina exporta a Paraguay.



De la firma del convenio en Asunción, participaron la ministra de Industria y Comercio de Paraguay, Liz Cramer, y el embajador argentino en ese país, Héctor Lostri.



Las negociaciones entre ambos países se iniciaron hace más de un año y concluyeron hoy tras alcanzar el consenso. Su alcance está en línea con la revisión del acuerdo automotriz firmado recientemente con Brasil.



Así, se cerró el último convenio bilateral de la Argentina para el sector automotriz con sus socios del Mercosur; ya existen acuerdos similares con Brasil y Uruguay.



El convenio busca brindar a las terminales automotrices y autopartistas nacionales mayor previsibilidad para desarrollar la industria, promover la diversificación de mercados y un horizonte claro para direccionarinversiones.



El mercado total de autos nuevos comercializados por año en Paraguay es de 40.000 unidades.



Argentina exporta anualmente más de 4000 vehículos a Paraguay, y representa para el sector automotor el séptimo mercado de exportación. El detalle de las desgravaciones El principal segmento exportado hacia Paraguay son las pick-ups, que consolidarán sus aranceles al 0%, al igual que lo tendrán los autos livianos que hoy abonan aranceles entre 10% y 15%. Únicamente los automóviles de aranceles más altos quedarán en un cronograma de desgravación, que llevará los aranceles a la mitad en 2020 y el restante 50% en dos años más. Para 2022 todos los vehículos ingresarán libres de arancel al país vecino.



Tanto los automóviles como las autopartes tendrán inicialmente una regla de origen general del 50% de contenido regional y se definió un plazo no posterior a 2023 para actualizarlas, en línea con lo negociado en el acuerdo con Brasil.



Además, se estableció que Paraguay podrá acceder a un cupo de entre u$s 35 millones y u$s 45 millones con una regla de origen creciente del 40% al 47% hasta 2025.



Cronista.com.