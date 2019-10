El dólar suma $ 1 y el Banco Central anuncia cuatro subastas para pisarlo

Paraná Desde temprano hay colas para comprar dólares y reducen el horario de atención

El dólar comenzaba la última rueda antes de los comicios del próximo domingo con una renovada tendencia alcista que marca el nerviosismo y la tendencia de los inversores a dolarizarse.A minutos de la apertura el Banco Central anunció que a lo largo de la sesión ofrecerá al mercado dólares vía cuatro subastas de venta en contado (T=0) por un monto de hasta u$s 200 millones de dólares cada una.La primera será 11:30, la segunda a las 12:30, la tercera a las 13:30 y la cuarta licitación será a las 14:57. En el mercado mayorista del MULC, el billete se vendía a $ 59,96, 51 centavos arriba.El minorista operaba con un alza de $ 1 a $ 63,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar blue se movía en $ 69,75.Ayer, el billete subió casi $ 1 pese a que el Banco Central (BCRA) operó de forma activa a lo largo de toda la rueda, lo que incluyó la vuelta al sistema de licitaciones.La autoridad monetaria habría colocado unos u$s 550 millones, aunque la autoridad monetaria perdió unos u$s 883 millones. Fuente: (ElCronista).-