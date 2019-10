Toddy podría cerrar su fábrica y hay 53 puestos de trabajo en peligro

La falta de ventas genera una gran incertiumbre en los 800 trabajadores de Pepsico Mar del Plata. La merma en la producción y los 40 despidos generados en otra parte del país pone en alerta a los 53 empleados encargados de la producción de las galletitas y chocolatada Toddy. "El laburo ha menguado un poco y hay unas 53 personas boyando en la fábrica. Por la cuestión económica, sale más barato traer las Toddy desde México a Chile que desde nuestro país", explicó al medio marplatente "0223" Diego Bruna, delegado gremial del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) en Mar del PlataEl delegado gremial, que se encuentra en Buenos Aires, asistió una audiencia en el Ministerio de Producción y Trabajo para discutir el descuento que sufrieron el pasado 26 de agosto los cuatro delegados gremiales por una protesta en la puerta de la fábrica, ubicada en el parque Industrial General Savio.Más allá del contexto macroeconómico, Bruna remarcó que "la empresa durante este gobierno no respeta el convenio colectivo de trabajo", aunque valoró que en las últimas semanas mostraron una posición "más dialoguista". "Cuando han despedido, argumentan que es por la crisis, pero al pagar un 200% de indemnización, no hay manera de protestar. No hay nadie que les mire los libros a ver si se justifican estos despidos. En el anterior gobierno ni loco te descontaban el día sindical", razonó Bruna.Luego del controvertido cierre de la fábrica de Vicente López en 2017, que dejó a 500 trabajadores en la calle, Pepsico Mar del Plata quedó como la planta fabril más importante de la multinacional en el país y exporta sus productos a Chile, Paraguay y Uruguay. Cabe recordar que tan sólo una semana atrás, la firma multinacional concretó una nueva tanda de despidos masivos en Córdoba.Según denunciaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación el 16 de octubre, la empresa "ordenó 14 cesantías injustificadas tras el cierre de un depósito y rutas de reposición en Córdoba". "Entre los trabajadores que fueron desvinculados se encuentra una compañera embarazada, otra en período de lactancia y la esposa de un delegado", especifica una comunicación publicado por InfoGremiales.