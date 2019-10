Escalada del dólar: Banco Central perdió casi 1.000 millones en dos días

Economía Las reservas internacionales del Banco Central registraron otra fuerte caída

El Banco Central tuvo que vender este miércoles más de 500 millones de dólares para evitar una suba más fuerte del tipo de cambio. Pero aún a pesar de la fuerte intervención no lo logró del todo, ya que la divisa cerró a $ 62,37.En el mercado se operaron más de USD 900 millones, 40% más que lo habitual desde que se implantaron los controles cambiarios. ¿De dónde salen los pesos que compran dólares? Como a la gente ya no le queda nada del sueldo para salir a hacerse de divisas, en realidad el dinero proviene de plazos fijos que vencen y también de dinero en cuentas a la vista que se pasa al dólar.El Central se vio obligado a incrementar sustancialmente su intervención. Venía vendiendo alrededor de USD 100 millones promedio, pero ya la semana pasada se registraron jornadas donde tuvo que subir a más de USD 180. El martes la cifra ya había subido a unos USD 300 millones pero ayer habría sido casi el doble. De hecho las reservas se vieron afectadas con una caída de USD 450 millones y el stock está a punto de perforar los USD 46.000 millones. En las últimas dos jornadas el BCRA perdió casi USD 1.000 millones de reservas, entre el aumento de la intervención, la salida de depósitos en dólares y pagos de deuda.Una de las frases que resonó en el mercado fue la pronunciada por el candidato presidencial de Frente de Todos, Alberto Fernández: "Vamos a defender los ahorros en dólares de la gente, no hay de qué preocuparse", señaló en una entrevista. Pero la frase no contribuyó a calmar los ánimos. En los principales bancos reportaron que esta semana los retiros volvieron a aumentar luego de la mayor estabilidad que venían mostrando desde mediados de septiembre. Si bien seguía el "goteo", las cifras venían siendo mucho menores."El viernes empezó a crecer nuevamente el retiro de depósitos en dólares. El lunes aumentó más, el martes duplicó la cifra del lunes y hoy (por ayer) continuó en aumento", le explicó ael tesorero de un banco extranjero.