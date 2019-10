Las reservas internacionales del Banco Central registraron otra fuerte caída

Las reservas internacionales del Banco Central volvieron a caer este miércoles en medio de una creciente tensión financiera y finalizaron en US$ 46.141 millones.Así, experimentaron una baja equivalente a 450 millones, según datos publicados por la autoridad monetaria.A lo largo de octubre, las reservas acumularon una caída de US$ 2.562 millones.A ello se debe sumar las ventas del Banco Central en el mercado de cambios para abastecer la persistente demanda en medio de la incertidumbre vinculada con las elecciones.Estimaciones de operadores indicaron que este miércoles el Banco Central tuvo que vender al menos US$ 550 millones para intentar frenar la escalada del dólar, que cerró en un nivel récord por encima de los $62.