La industria cae un 5,8% en lo que va del año

La industria mostró una caída del 0,4% en septiembre interanual, con lo que en el año acumula una baja del 5,8%, según informó este miércoles FIEL.



En la medición desestacionalizada, el Índice de Producción Industrial (IPI) retrocedió un 1,9% respecto al mes anterior tras dos meses con una ligera variación positiva.



En septiembre, se observó que el bloque de alimentos y bebidas encadenó cinco meses de mejora, sumando en esta oportunidad la producción de bebidas, al tiempo que la refinación de petróleo volvió a mostrar una mejora interanual.



Por otro lado, la producción automotriz registró un nuevo retroceso interanual -aunque de menor magnitud que en meses anteriores? al que se sumó la caída de minerales no metálicos, metalmecánica y químicos y plásticos.



El trabajo destaca que de este modo, en el mes no se observó un derrumbe de la producción industrial, pero si señales de un deterioro en la recuperación de la actividad.



La caída de la actividad respecto a agosto contrasta con el comportamiento históricamente estable de la actividad entre ambos meses.



En este escenario, el tercer trimestre del año cerró con un retroceso más moderado (1,1%) respecto a lo observado en trimestres previos en la comparación interanual, al tiempo que la medición desestacionalizada arrojó una mejora de 0,5% respecto al segundo trimestre.



En tanto, en el tercer trimestre intensificaron su crecimiento la producción de alimentos y bebidas y la refinación de petróleo en la comparación interanual, mientras que profundizaron su caída la producción automotriz, los minerales no metálicos, la siderurgia y la producción de papel y celulosa.