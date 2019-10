El dólar toca nuevo récord al superar los $62 y para diciembre se negocia a $85

Pese a la intervención

Por las elecciones

El dólar se negociaba esta tarde a $57,80 para la compra y $62,15 para la venta, un nuevo récord, en medio de una fuerte presión cambiaria a cuatro días de las elecciones presidenciales. En algunos bancos y casas de cambio se vende a más de $63.En el mercado de futuros del Rofex, la divisa estadounidense se pactaba a $85,20 para diciembre, con un alza del 5,20%. El dólar blue se disparaba a $76,85, mientras que el Contado con Liquidación se pactaba a $76,99.Los operadores parecen estar anticipándose a la posibilidad de que se produzca un desdoblamiento cambiario tras las elecciones.Si eso ocurre, podría haber una cotización del dólar para las operaciones de turismo y de comercio exterior, y otra en el mercado minorista.El dólar mostró tendencia alcista desde el arranque, en línea con las últimas ruedas; del lado de la oferta, el Banco Central (BCRA) también repitió la rutina de días anteriores: entregar dólares para hacerlo bajar.Sin embargo, la estrategia oficial que involucra ventas por unos u$s 450 millones no funciona, dado que la cotización del dólar mayorista roza los $ 59, un alza de más de 30 centavos contra el cierre de ayer y, en el terreno minorista, el billete se disparó casi $ 1 hasta superar no solo la barrera de los $ 62, sino también la marca récord de las PASO.En el Banco Nación el billete se vendía con un incremento de 75 centavos, a $ 61,50, en un mercado en el que el precio promedio del billete (según el promedio que elabora el BCRA) subía casi u$ 1 centavos, hasta la nueva marca histórica de $ 62,18. Quedó atrás, entonces, el máximo del 14 de agosto, de $ 62,17.Tanto el dólar blue, como el dólar MEP y el contado con liqui habían registrado ascensos desde la apertura, incluso lo más llamativo entre estas versiones fue que, el mecanismo que se utiliza para la fuga, llegó a los $ 80,50. Sin embargo, sobre el fin de la rueda, ni el mep ni el contado con liqui lograron mantener la tendencia alcista."La presión sobre el mercado se mantiene con cierta intensidad y fuerza a la autoridad monetaria a intervenir para evitar que la presión compradora impacte en forma más significativa en la cotización del dólar", sostuvo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.Y agregó que "la demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior, aún dentro del marco del control de cambios, se muestra con una intensidad importante que refleja además un cambio de cartera con clara preferencia por la dolarización de las tenencias", analizó.