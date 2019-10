Cooperativistas inauguraron una nueva fábrica de jugos en región de Salto Grande

En horas del mediodía de este lunes, se inauguró en Mocoretá (Corrientes) la fábrica de jugos TICCIM (Transformación, Industrialización y Comercialización Citrícola de Mocoretá). En la oportunidad se llevó a cabo un acto que fue encabezado por el intendente Henry Fick y el viceintendente Juan Pablo Fornaroli. Inversión de 10 millones de dólares "Para mí es un gusto poder decir que hoy hemos culminado la obra de esta maravillosa planta, con una inversión conjunta de aproximadamente 10 millones de dólares, y de esta manera poner nuestra producción en valor", comenzó diciendo en el acto Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes.



Enfatizó, luego, que "son muchos quienes tuvieron que ver con esta realización. En primer lugar, quiero destacar la labor de los trabajadores, quienes hicieron todo lo posible para que esto sea realidad. También destacar lo realizado por la cooperativa, porque esta es una planta que a los correntinos nos llena de orgullo".



"Uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno, es lograr el desarrollo. Para ello, la industria es fundamental. Hablo no solamente de generar mano de obra, sino también de darle valor agregado a nuestros productos", destacó el gobernador.



El mandatario dijo también que "darle valor a un producto, le da directamente valor a los demás productos de la cadena de producción (?) Esta planta es una de las más modernas de la Argentina y, por supuesto, los objetivos no se conseguirán de un día al otro, sino con el transcurso del tiempo. La tenacidad que tuvo cada uno de los integrantes de la cooperativa fue fundamental para lograrlo".



"Quiero decirles que nunca van a estar solos, sino por el contrario serán siempre acompañados por el Gobierno de la provincia de Corrientes, para lograr cada uno de sus objetivos", expresó Valdés y dijo que "también hoy quiero agradecer al ex gobernador Ricardo Colombi, que fue quien impulsó la construcción de esta fábrica de jugos (?) Innumerables veces, dijimos que este, era el camino". El crecimiento de la provincia vecina a Entre Ríos "Para mi tal vez, fue un poco fácil, ya que me tocó 'hacer el gol', pero lo hice con el pase de Ricardo (Colombi). Por lo tanto, vuelvo a agradecerle al ex gobernador", referenció.



«No hay que detenerse, y ni siquiera hay que mirar hacia el costado cuando escuchamos críticas infundadas. Nosotros, simplemente tenemos que seguir nuestros sueños y pensamientos (?) Tenemos una gran provincia y somos la primera potencia forestal, y la tercera potencia ganadera. En materia ganadera, estamos instalando una estación de biomasa que en breve, se inaugurará en la zona de Gobernador Virasoro", explicó.



Luego dijo que «antes de fin de año, inauguraremos otra planta de biomasa, situada en el Parque Industrial de Santa Rosa, con una inversión cercana a los 70 millones de dólares».



"En materia energética, es fundamental que la Nación nos siga pagando a los correntinos las regalías de Yaciretá y Salto Grande (?) Sabemos que tenemos un futuro enorme en materia cárnica, a partir de la apertura de las exportaciones al mundo", detalló y agregó que, "dentro de unos días, reinauguraremos el frigorífico Tomás Arias, mediante el cual la carne de Corrientes saldrá al mundo".



"Es posible construir una patria chica más grande, pero hay que hacerlo con decencia, con trabajo y con sacrificio. Además, es importante la cooperación entre el sector público y el privado. Así haremos, todos juntos, que la provincia de Corrientes sea la que soñamos", finalizó Valdés.



Estuvieron presentes, además, el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara; el ex gobernador Ricardo Colombi; el presidente de la Cooperativa TICCIM, Fabio Gustavo Lovatto y demás integrantes de la misma; intendentes y funcionarios de varias localidades entrerrianas y correntinas. Detalles del acuerdo entre la cooperativa y el Estado provincial Fabio Gustavo Lovatto es el presidente de la cooperativa TICCIM y, en diálogo con cronistas de nuestro medio, expresó que "estamos muy orgullosos de lo que hicimos y de lo que hoy tenemos. Hace diez años, esto era un monte de eucaliptus, y hoy es una fábrica de jugos".



"Hay una anécdota que vale la pena recordar, ya que este predio era de un productor que justamente hoy es socio de nuestra cooperativa. En su momento, él decidió venderlo a la cooperativa a un precio accesible", rememoró y, a su vez, comentó que "también el lugar en el que está ubicada hoy la planta es accesible para llegar".



"Una vez adquirido el predio, se procedió al desmonte y a la nivelación del suelo. Se trabajó en conjunto con los productores y la Provincia, hasta que se logró el fideicomiso (?) La inversión para hacer este sueño realidad, fue de alrededor de 160 millones de pesos. Obviamente, esto fue en diferentes etapas", explicó.



En otro tramo, Lovatto manifestó que "logramos un acuerdo con la Provincia, por el cual tendremos dos años de gracia y, tras ello, contaremos con un plazo de 18 años para devolver el dinero correspondiente al Estado".



"La cooperativa cuenta con 62 socios, y al igual que otras, los interesados en asociarse pueden concurrir a charlas con nosotros. Las puertas para nadie están cerradas", destacó el productor.



Luego dijo que "tanto este año como este, participamos de algunas ferias, una de ellas en Francia, para ofrecer nuestros productos y darnos a conocer con los potenciales clientes".



Al dar mayores detalles en cuanto a la producción de la fábrica, Lovatto señaló que "en esta época, mayormente se produce jugos de naranjas, sin dejar de lado mandarinas, limones y pomelos (?) Ya tenemos un plantel de 20 personas trabajando, pero podemos llegar a tener entre 60 y 70 trabajadores, ya que se necesitará personal para la limpieza y otras actividades. También hay que tener en cuenta que habrá diferentes turnos, así como también que la mano de obra indirecta genera algo grandioso en cuanto a las fuentes de trabajo".