Siguen adeudando sueldos a empleados de cadena electrodomésticos en Paraná

Representantes del Sindicato de Empleados de Comercio y el gerente de la cadena de electrodomésticos Ribeiro mantuvieron este lunes una audiencia en la secretaría de Trabajo por el conflicto salarial.La secretaria Adjunta del gremio, Eugenia Velázquez, confirmó que no hubo avances en cuanto al pago de los salarios atrasados, por lo que los trabajadores insistirán, mediante cartas documento para que la empresa se ponga al día.Según detalló Velázquez, la empresa Ribeiro les debe a los trabajadores de la sucursal de Paraná la cuota del aguinaldo correspondiente a agosto (aproximadamente 7000 pesos) y el sueldo completo de septiembre.Además, indicó que Ribeiro adujo un problema económico a nivel nacional, que no solo afecta a la sucursal de Paraná, sino a todo el país: "Mientras tanto los trabajadores tienen que ver cómo pagar sus cuentas, cómo hacer para llegar a su lugar de trabajo y cómo hacer para comer", lamentó Velázquez.Respecto de los pasos a seguir, señaló que los trabajadores insistirán mediante el envío de cartas documento la liquidación total de lo adeudado, mientras definen si realizarán o no medidas de fuerza como la que realizaron el pasado 12 de octubre.