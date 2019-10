Estiman que las reservas del Banco Central caerán esta semana u$s 1.600 millones

En los últimos cinco días de mercado previos a las elecciones presidenciales, el Banco Central perdería unos u$s 1.600 millones más de las reservas, entre los vencimientos de títulos públicos, el goteo de los depósitos en dólares y las intervenciones que, a razón de 150 millones de dólares diarios, tendría que efectuar para equilibrar el mercado y mantener la cotización de la divisa norteamericana por debajo de los 60 pesos.



Sobre el cierre de la semana pasada el precio del dólar subió en el circuito controlado por el BCRA, a pesar de los u$s 150 millones que vendió la autoridad monetaria a lo largo de una rueda cuya característica fue la presión de la demanda. El dólar transferencia quedó en $ 58,35 y el billete en las pizarras de bancos y casas de cambio mostraba valores de hasta $ 61. Solo el Banco Nación sigue vendiendo dólar a un precio casi promocional de $ 60, un peso por debajo del promedio de las cotizaciones de plaza.



En los circuitos alternativos, por el contrario, la moneda estadounidense cerró en baja, aunque apenas moderando la fuerte suba que se registró al promediar la semana y donde el "contado con liquidación" llegó a tocar los 75 pesos.



En el circuito informal, el precio del billete cerró en $ 65,75 y para la apertura de hoy se pactaron operaciones a $ 66,50. La diferencia sugiere una subyacente expectativa alcista, ya que la tasa de interés implícita es del orden del 10% mensual, casi el doble de la de mercado.



El dólar blue, por caso, se movió en un clima de alta volatilidad, al ritmo de la liquidez del circuito informal. Tocó mínimos de $ 64,50 y máximos de $ 68 en el día.



El Central estuvo vendiendo un promedio de u$s 100 millones diarios en lo que va de octubre, pero la semana pasada la cifra se elevó a entre 120 y 150 millones. El viernes, por caso, las reservas internacionales cayeron u$s 146 millones. Y en el mes acumula una baja de u$s 1.254 millones. La contraparte de esas ventas es una absorción de pesos.



Si se combina el goteo de los depósitos en dólares, más moderado ahora debajo de los u$s 40 millones diarios; las ventas por las intervenciones del Banco Central, y los vencimientos de los servicios de renta de bonos y Letes, se puede estimar que las reservas terminarán con una merma de u$s 1.600 millones la semana previa a las elecciones generales del próximo domingo.



Mañana martes el Tesoro deberá pagar u$s 503 millones por el servicio de renta de tres títulos en moneda extranjera. Se trata de los Global 2021, 2026 y 2046. Y el viernes 25, toca el pago de unos 330 millones de dólares de las Letes que fueron reprogramadas a fines de agosto. Si no recurre a la colocación compulsiva de títulos a cambio de excedentes de caja en organismos oficiales, esos recursos saldrán de las reservas, publica el diario Ámbito Financiero.