EE.UU debe definir si reabre su mercado al biodiésel argentino en noviembre

En las próximas semanas el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) deberá confirmar la reducción de aranceles por subsidios para la importación de biodiésel argentino. Además tiene que dar respuesta al pedido de la Justicia norteamericana de revisar el impuesto del 74% que se aplica por dumping, tras una presentación de la industria local.



En julio pasado el DOC hizo lugar al reclamo del Gobierno y anunció un recorte de los impuestos antisubsidios, del 72% al 10%. El organismo planteó que el actual régimen de derechos de exportación de la Argentina no está diseñado para beneficiar o incentivar la producción doméstica de biodiésel, por ende entiende que no hay más una contribución financiera de los productores a la industria. De tal forma, no corresponde la aplicación de derechos anti-subsidios cuenta Merino Soto en su nota de BAE NEGOCIOS.



Esto deberá ser confirmado por la entidad norteamericana a fin de mes. Sin embargo, hay dudas en la industria de que esto suceda, ya que durante su reciente visita al país, el secretario del Departamento de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, le adelantó al Gobierno que no será viable la reapertura.



Según fuentes privadas y oficiales, el funcionario reconoció que "tiene poco margen de maniobra ante la presión de los productores de biodiésel estadounidenses", que están en contra del reingreso del biocombustible local, y "no ven justificación en la medida".



Para la industria lo dictado por el DOC es una "trampa", ya que si bien por un lado responde al pedido del Gobierno, que había solicitado una "revisión", también le da la derecha a la Junta Nacional de Biodiésel (NBB, por sus siglas en inglés), que hizo y continúa haciendo un fuerte lobby.



En ese sentido se puede ver en la página web de la NBB una carta que esta asociación le enviará a Ross para pedirle una reunión, que hasta ahora aún no se dio. En ella señala: "No está claro por qué Comercio se apresura a emitir resultados finales cuando los desarrollos recientes en Argentina sugieren un cambio probable en el liderazgo y la política fiscal", esto es por la posible salida de Cambiemos y la llegada de nuevas retenciones.



Por otro lado, el DOC también debe responder a la Corte de Nueva York, que determinó que había hecho mal los cálculos de antidumping y que por ende debía revisarlos. Deberá haber una respuesta también a fin de mes. La denuncia fue hecha en 2008 por Dreyfus y Vicentín, que en su presentación alegaron que los aranceles "son arbitrarios, injustificados e ilegales". Hasta 2016, la exportación a EE.UU. le significaban divisas al país por US$1.500 millones.