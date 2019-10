Aseguran que "con el 0,3 % del PBI" se podría "salir del hambre" en Argentina

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, aseguró que con el "0,3 por ciento del PBI", se podría "salir del hambre" en la Argentina."¿Cuánto cuesta salir de la indigencia? Requiere de $7.500 por mes. Esta situación hay que tomarla en cuenta teniendo presente que el 60 por ciento de los ingresos son de planes sociales y el 40 por ciento de ´changas´, porque no es que no se trabaja en la indigencia, se trabaja mucho", explicó Salvia.Según dijo, otorgar nuevos programas sociales a los sectores sumergidos en la indigencia para sacarlos de esa situación "significarían 1.300 millones de dólares anuales", es decir, el "0,3 por ciento del PBI".Al participar del 55º Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el director del Observatorio de la UCA hizo un llamado a los empresarios a "ser valientes y también solidarios con ese tercio de la población que está en la pobreza"."Necesitamos políticas activas y un nuevo pacto político, económico y social", consideró el investigador en el salón principal del hotel Sheraton, donde tiene lugar la segunda jornada del encuentro empresario.Salvia efectuó un diagnóstico de la situación de la pobreza en la Argentina y afirmó que es de tipo "estructural" y "se va reciclando y profundizando" cada año.En ese sentido, detalló que "dos de cada tres pobres no logran salir de la pobreza de un año a otro, ni de una década a otra", por lo que puede decirse que la situación en el país es "crónica"."Los datos que hay son viejos, ya estamos en el segundo semestre y, seguramente, la pobreza está en no menos del 37 por ciento, con un 8 por ciento de indigencia, es decir, 3.600.000 personas en la indigencia", evaluó Salvia, al referirse al último índice difundido por el INDEC, que fue del 35,4 por ciento en los primeros seis meses de 2019.En base a esos datos, sostuvo que "hoy el riesgo alimentario por hambre en Argentina alcanza a 800 mil hogares"."No solo afecta la inseguridad alimentaria o el riesgo crítico a las zonas rurales, porque en las grandes ciudades encontramos zonas donde se experimenta hambre", subrayó Salvia.