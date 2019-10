Descubrieron un nuevo yacimiento de petróleo convencional en Malargüe

Está en Agua Botada, sobre la zona mendocina de Vaca Muerta. El hallazgo sorprende porque es área de exploración de crudo no convencional.



Aunque el pozo está ubicado en la zona mendocina de Vaca Muerta donde se está iniciando la exploración de crudo no convencional, el material hallado es convencional y de "buena calidad".



Agua Botada es un proyecto en el que tiene participación Emesa, la empresa estatal de energía de Mendoza, que en 2015 conformó la UTE con la operadora Roch para reactivar con exploraciones la extracción en la provincia.



"Se trata de crudo convencional de muy buena calidad, bastante liviano, de 26 o 27 grados API", aseguró Martín Angelini, gerente de Hidrocarburos y Proyectos Especiales de EMESA. Los grados API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, son una medida de densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Índices superiores a 10 implican que es liviano. Ahora comenzaremos con el proceso de producción", afirmó Angelini.



"Los tests de producción comprueban presencia de petróleo de buena calidad al menos en tres niveles de reservorio, siendo los cuerpos de rocas ígneas instruidas en distintas profundidades dentro de la formación Vaca Muerta, el más prometedor de los horizontes productivos", aseguró Boch.



EMESA posee derechos de exploración y explotación sobre diecisiete (17) áreas hidrocarburíferas en Mendoza.



Actualmente, EMESA tiene conformadas 4 UTE con participación entre 10 y 12%, con las empresas Roch SA, Medanito SA, Pluspetrol SA y GEOPARK ARG. Ltd., conformando una inversión total en exploración de US$ 50 millones.



El objetivo de EMESA es favorecer el desarrollo de recursos energéticos de origen hidrocarburífero por medio de procesos competitivos, dinámicos y atractivos para los inversores nacionales e internacionales, que generen riqueza para la comunidad y los accionistas estatales y privados, a través de la valorización de los activos que posee la Provincia de Mendoza en materia de hidrocarburos. Etapas de la exploración petrolera UTE conformada en 2014 como resultado del Concurso Público Nacional e Internacional Emesa N° 1



Agua Botada (ROCH 88% ? EMESA 12% ).

Inversión US$ 10,7 millones.



2017 Campaña de registro de Sísmica 3D de 100 km2.



2017 segunda Intervención de pozo ABx1.



2018 Perforación de pozo exploratorio Los Cerrilos (sin éxito).



2019 Perforación del Agua Botada 1001. Pozo de la nota.



Pendiente: queda por perforar un pozo.



Fuente: Los Andes.