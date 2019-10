Denuncian despidos "por goteo" en una conocida fábrica textil

Los trabajadores de la empresa Textilana e Hilamar, popularmente conocida como "Mauro Sergio", despidió a tres trabajadores en su planta de producción de Mar del Plata y se profundizó el conflicto laboral, dado que los operarios denuncian cesantías "por goteo".Según dijeron a la agencia NA tres empleados de la compañía, hubo 18 despedidos en los últimos seis meses (en su mayoría mujeres) y la compañía argumenta que no los puede sostener debido a la fuerte caída de ventas por la baja demanda en el mercado interno.Los operarios, que pidieron reserva de sus identidades dado que aún están trabajando en la planta y temen ser despedidos, señalaron que están viviendo con una "gran incertidumbre" porque no saben cuándo cesarán los despidos dado que las ventas siguen en caída libre.María Demateis, delegada los trabajadores de la planta, dijo en declaraciones a la prensa marplatense que "la semana pasada echaron a tres chicas más, dos de Textilana y una de la Hilamar, de 22 y 15 años de antiguedad" y agregó: "No paran los despidos".La ciudad de Mar del Plata, un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, es la que registró el indicador de desocupación más alto de la Argentina en el primer semestre del año, con un 13,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).La situación de la firma "Mauro Sergio" se inscribe en un marco de crisis generalizada de la industria textil, principalmente por la caída del consumo interno y por la apertura a las importaciones de productos elaborados en otros países.El grupo Textilana S.A., más conocido como "Mauro Sergio" constituye una de las firmas más importantes dentro de la industria textil del país como así también a nivel sudamericano.La misma comenzó sus actividades en la década de los 70 bajo el nombre "Todisco" siendo en sus orígenes una empresa unipersonal compuesta por una sola máquina de tejer manual.Su crecimiento le permitió lograr la apertura de dos talleres productivos a nivel local así como también la apertura del primer local de venta directa al público en un punto estratégico de la ciudad de Mar del Plata.Textilana S.A. constituyó hacia fines de los años 80 junto a Hilamar S.A. una PYME textil encargada de la producción de tejidos de punto más conocida como "Mauro Sergio", cuyas oficinas centrales están en las afueras de la ciudad de Mar del Plata.