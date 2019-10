Cuatreros faenaron vaca campeona a punto de parir: Estaba valuada en $500.000

Productores de la ciudad de General José de San Martín, en Chaco, advirtieron sobre el aumento del robo de ganado de la zona, e incluso denunciaron que el domingo pasado faenaron a una vaca valuada en medio millón de pesos. Fuentes policiales aseguraron, por su parte, que la estadística de abigeato bajó entre el año pasado y el actual."El abigeato es permanente, pero en lo que va del año fue creciendo", dijo el presidente de la Federación Chaqueña de Sociedades Rurales ( Fechasoru) y productor de la zona de General José de San Martín. Daniel Fontana. Según sostuvo, en estos 10 meses del año hubo más de 60 casos en 200 kilómetros a la redonda. Las pérdidas totales, según afirmó, ascienden al millón y medio de pesos. El productor, además, aclaró que entre un 30% y un 50% de los robos no se denuncia. "La gente tiene desidia o cansancio de hacer una denuncia y que no ocurra nada", observó.La vaca campeona faenada el domingo pasado pertenecía a Claudio Farana. "Me dolió muchísimo, porque era una vaca de pedigree que había salido campeona el año pasado en la Exposición Rural de Resistencia", se lamentó. Se trata de una hembra de la raza Brangus, de tres años de edad, que estaba a punto de parir y que está valuada en más de 500.000 pesos. Entre los restos encontrados en el campo, además del cuero y la cabeza, estaba el ternerito muerto."También está la pérdida de los embriones, porque iba a empezar a vender su reproducción", afirmó Farana. "Tenía mucho valor, y más que eso, me duele porque es el trabajo de muchos años para llegar a un animal de esas características", indicó.En este sentido, explicó que se trata de ciclos de cuatro años entre que se coloca el embrión, nace el animal y empieza a reproducir. Además, destacó el trabajo del cabañero desde los tres meses de edad, que le enseñó a pararse y caminar para las exposiciones. "Está la preparación, la peluquería. Es un trabajo bien sacrificado", aseguró.Farana es el dueño de Winter, un campo ubicado a 17 kilómetros de la ciudad y a 7 kilómetros de la ruta 90. Su cabaña es Marca Copa. "Soy el dueño de una empresa familiar, es un campo chico y tratamos de producir lo mejor posible", afirmó.El productor destacó el accionar policial, pero apuntó contra la Justicia. "La policía trata de andar y hace lo que puede, pero el departamento es muy grande y tiene pocos móviles. Es lamentable que cuando la policía atrapa a uno de los cuatreros con carne la Justicia los libere", indicó al diario La Nación