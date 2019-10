La actividad de las mujeres rurales: opiniones sobre la temática

Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV

Si bien es cierto que la migración de las poblaciones del campo a la ciudad es una realidad de la vida moderna, también es cierto que existe una gran parte de la población que nace, se desarrolla y muere en las áreas rurales.Allí se educan, crían a sus hijos y desarrollan sus tareas casi sin la necesidad del contacto con las grandes urbes. Y, contrario a muchos prejuicios o estereotipos, las mujeres representan un gran porcentaje de esa población.Ahora bien? ¿en qué condiciones habitan? ¿Está presente el Estado de manera activa y cercana en todas las zonas rurales por igual?;¿Cuáles son los desafíos, en tiempos de tecnología e hiperconectividad, para todas estas mujeres y sus hijos?, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos.-"Excelente tema. Las mujeres son actrices indispensables en la Agricultura Familiar".-"Felicitaciones al programa. Por fin un tema fuera de los políticos. Vida digna la de estas mujeres, felicitaciones".-"Saludos para las chicas de San Benito Sur".- "Soy de Tezanos Pinto. Queremos felicitar a la señora Norma Restano por su dedicación, empeño y desinteresada colaboración para el crecimiento de nuestra querida escuela Los Cielitos, de San Benito Sur"·.-"Mi reconocimiento y respeto a todas las mujeres rurales en su día. Especialmente a Susana Jaime, Maris Chiapino y a todas las integrantes de la Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas".-"Las mujeres rurales son unas trabajadoras desde que sale el sol hasta que entra. Son maravillosas, muy trabajadoras. Deberían tener más reconocimiento para las personas del campo, ya que no existe ningún día feriado ni 24 ni 31 de diciembre. Es muy sacrificado vivir en el campo".- "Mujeres rurales, felicitaciones. Un saludo a Norma Restano, excelente mujer. Un orgullo sanbenitense".-"Soy de María Grande Segundo y todavía hay gente sin luz eléctrica y sin caminos para llegar a sus viviendas. Y el Estado ha realizado escuelas nuevas, pero no caminos transitables. ¿Qué pasa cuando hay un enfermo? La Junta de Gobierno realizó viviendas a gente que tenía grandes dimensiones de campos y no a la gente que realmente precisa. Mis saludos para Susana, que es una gran mujer y trabajadora desde chica".-"Me parece que si invitan señoras del tema campo es para escuchar a ellas, no a los panelistas que discuten. Escuchen a las señoras. Gracias, sería bueno que hablen del campo. Saludos a Ailén, que es una vecina y ha trabajado para los gurises del barrio muchas veces".-"Felicitaciones a Maris Chiapino por haber dedicado su vida a la dignificación de las familias rurales".-"Que Dios bendiga esas mujeres valientes que trabajan en el campo. Así se gana el dinero, trabajando, no que venga de arriba sin poner el lomo".-"Que gran verdad es lo que dicen del camino. Soy de Mojones sur, mis padres viven allí y pasan meses sin que pueda ir a verlos por los caminos en mal estado, porque la ruta más cercana queda a 20 km".- "Yo nací y crecí en el campo. Me da pena que le den letra a esa joven de pañuelo verde. Del campo no saben nada, el campo es el motor del mundo. Siempre se fumigó en el campo, ahora lo toman como amenaza y no es así. Esos productos están comprobados".-"Hay que felicitar a las mujeres del campo y no solamente a las mujeres, también a sus familias. En el panel no tienen idea de lo que es vivir en el campo a excepción de las mujeres entrevistadas que se ve que son mujeres camperas. El panel fijo no tiene ni idea".-"Fuerza, mujeres rurales. A no bajar los brazos, son las verdaderas luchadoras".-"Son dignas de aplausos, mujeres luchadoras. Besos a Maris Rebora y a su esposo. Grandes personas, gran familia de guerreros y luchadores".-"Grande mi hermana, trabajadora incansable por las mujeres. De la gente de María Grande segundo".-"Susana es una gran mujer y refleja la realidad de una mujer de campo. Un gran ejemplo, felicitaciones".-"Soy Sergio Burdese, Director de la Escuela N°183 José Manuel Romero de María Grande 2do. Conozco a las mujeres que están en el programa. Las saludo en su día, comparto y apoyo totalmente lo que dicen".- "Soy de Cerrito, Entre Ríos. El campo despoblado es por los caminos, mandar los hijos a estudiar es una de las primeras preocupaciones del empleado rural. Tengo 8 familias trabajando en el campo. Gracias a Dios les puedo dar vivienda digna y trabajo, no pedimos mucho, solo caminos.Los demás que trabajamos en el campo viajamos todos los días desde Cerrito. Quiero felicitar a todas las mujeres rurales que trabajan y mucho".-"Quisiera saber si en el parque San Martín están desmontando ¿hay interés en ello? Es una reserva ecológica".- "Pregunten quién sabe lo que son las calles desde el pueblito hasta Cristóbal primero o segundo. Son un desastre. Llueven 50 mm y no transita nadie, están destruidas".?"Las banquinas de las rutas eran los corredores naturales de los animales silvestres, no sé a quien se le ocurrió sembrarlas o mantener el pasto corto. Habría que volver a dejar que crezcan los árboles. Ayudaríamos a evitar el calentamiento global y no derrocharíamos combustible".- "Saludos para Norma Restano, de parte de la promoción 81 de la Escuela Almafuerte".-"Me encanta el campo, tenés de todo para nuestra alimentación. Un saludo a la señora de Tortul por este día".-"Saludos a Susana, una mujer muy especial en el trato y el respeto hacia todos los vecinos. Mis hijas Triana y Nerea la adoran. Vamos seguido al campo y tienen razón, los caminos son intransitables, pero la tranquilidad, el descanso, no lo iguala con ningunas vacaciones. Saca el estrés a nosotros que vivimos en la ciudad y trabajamos en salud".- "En don Cristóbal segundo la ruta al puente del castillo es de productores lecheros y figura como asfaltada, pero no es así. Los días de lluvia es imposible salir".