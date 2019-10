El Ventilador: mujeres rurales, resistencia y esperanza

Si bien es cierto que la migración de las poblaciones del campo a la ciudad es una realidad de la vida moderna, también es cierto que existe una gran parta de la población que nace, se desarrolla y muere en las áreas rurales.



Allí se educan, crían a sus hijos y desarrollan sus tareas casi sin la necesidad del contacto con las grandes urbes. Y, contrario a muchos prejuicios o estereotipos, las mujeres representan un gran porcentaje de esa población.



Esta realidad ha llevado a establecer cada 15 de octubre como el "día internacional de las mujeres rurales". A partir de esta declaración del año 2008, la Organización de las Naciones Unidas busca reconocer la contribución de la mujer de campo, incluida la mujer indígena, en el desarrollo agrícola y rural.



De hecho, según datos de este organismo, una de cada tres mujeres en el mundo trabaja en la agricultura, procesa manualmente los alimentos y hasta bombea agua. Aún más: revela que el 80% de los hogares sin agua corriente en zonas no urbanizadas, depende de mujeres y niñas para conseguirla.



Pero? ¿cuáles son las cifras que indican la realidad de todas estas mujeres en nuestro país? ¿Y cuáles son las diferencias en las condiciones de vida, que existen entre ellas mismas, dependiendo la zona rural?



En Entre Ríos, sin dudas, las poblaciones rurales representan un gran porcentaje de la ciudadanía y empujan una parte importante de la economía.

Ahora bien? ¿en qué condiciones habitan? ¿Está presente el Estado de manera activa y cercana en todas las zonas rurales por igual?



¿Cuáles son los desafíos, en tiempos de tecnología e hiperconectividad, para todas estas mujeres y sus hijos?



Según la Organización de las Naciones Unidas, celebrar cada 15 de octubre el día mundial de las "mujeres rurales", tiene por finalidad varios puntos.



Empezando, por supuesto, por reconocer la labor que desempeñan todas ellas en el desarrollo de la vida rural.

La migración cada vez más marcada de los pobladores rurales a la ciudad, es una realidad inocultable.



Son muchos quienes afirman que el gran desafío hoy, es el de ofrecer a sus hijos la vida en el campo como una alternativa a la ciudad.



Pero la tarea no viene siendo fácil.



Los más jóvenes suelen buscar un mundo mayor de oportunidades en estos tiempos de tecnología y urbanización. Y es ahí donde, muchas veces, la oferta de la vida rural corre con algunas desventajas.



Entonces? ¿cómo resuelven hoy esta problemática todos esos adultos que necesitan de sus hijos para seguir sosteniendo las tareas diarias y a futuro?



¿Qué pasa con los adultos mayores que quedan viviendo solos en el campo sin familiares a su cuidado? ¿Tienen la ciudad también como destino final inevitable?



Pero no sólo para trabajar es importante la presencia de los jóvenes en las áreas rurales.



La divulgación "boca en boca" o "generación en generación" de los usos y costumbres de esta población, fue y sigue siendo su mayor sostén y promoción cultural en el tiempo.



Recetas, medicamentos y hasta vestimentas, son parte del quehacer cultural histórico.



¿Quién protege y promueve hoy esas prácticas y conocimientos en medio de una vida moderna que urbaniza cada día más?