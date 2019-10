Foto: Se formó una fila de casi un kilómetro por 15 empleos en una panadería Crédito: El Territorio

Cientos de personas hicieron una hilera de casi un kilómetro en la ciudad misionera de Garupá para dejar un currículum en una panadería que demanda 15 trabajadores para una sucursal que abrirá en Posadas.



El fenómeno se registró el jueves cuando casi 1.000 personas llegaron hasta el lugar para intentar aplicar a los puestos de trabajo y se repitió en la mañana de este viernes con una nueva hilera de 300 metros.



La situación sorprendió a los dueños de la panadería Petri de la ciudad de Garupá, una localidad del departamento capital, a unos 16,8 kilómetros del centro de la ciudad de Posadas, a la cual se accede a través de la Ruta Nacional 12.



"Estamos sorprendidos. No esperábamos tanta respuesta", dijo al sitio especializado Economis el encargado de la panadería, llamado Alex, después del fenómeno que se generó, y señaló que los actuales empleados no estaban dando a basto para recibir todos los currículum.



El encargado de la panadería dijo que la mayoría de las personas que llegaron entre jueves y viernes para intentar acceder a los empleos eran jóvenes, aunque también hubo personas mayores que expresaron la necesidad de contar con un ingreso.



La panadería tiene más de diez años de trayectoria. Es una de las empresas afianzadas en Garupá y proyecta ampliar su oferta en la capital misionera. En Posadas abrirá una panadería, rotisería y café".



El aviso se publicó el lunes para la búsqueda de quince jóvenes con conocimiento en panadería, pasteleros y mozos y desde las cinco de la mañana del jueves llegaron personas de Garupá, Posadas, Oberá, Eldorado y Montecarlo.



La extensa fila atrajo la atención de los automovilistas que pasaban por la colectora de la ruta 105, en el acceso al barrio Santa Helena, al sur de Posadas.



En el gran Posadas la desocupación es del 2,9% de la población (unas 5.000 personas) pero hay un 12,7% (20.000 personas) que son ocupados demandantes de empleo para sumar un ingreso extra porque no llegan a fin de mes, mientras que hay otro 11,1% (21.000 personas) de subocupados que buscan también un trabajo.



En la misma zona, el 39,8% de las personas está por debajo de la línea de la pobreza y el 8,3% es considerada indigente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dado que no llega a cubrir la canasta básica de alimentos.