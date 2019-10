Aseguran que peligra la comercialización de lana en Argentina

Tanto CRA como la Federación Lanera Argentina advierten a los productores sobre la gravedad en la comercialización y los motivos por los cuales no se realizan operaciones de compra de lana.



De acuerdo a un comunicado emitido por Confederaciones Rurales Argentinas el mercado de lanas de Argentina se encuentra virtualmente paralizado, debido al contexto económico actual y las medidas dispuestas por el Gobierno, que impuso la liquidación de divisas de forma inmediata, cuya consecuencia ha dejado sin prefinanciación tanto nacional como internacional.



En tal situación, carente de financiación, los exportadores se han retirado del mercado dejando sin oferta a las licitaciones de lana de las últimas semanas. De esta manera lo describe la nota del portal ovinews.online



Se debe considerar que el 93% de la lana que se produce en el país se exporta, y que la zafra se desarrolla en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero en tales circunstancias, suspendida la demanda, los productores no encuentran como comercializar su lana, generando un gravísimo perjuicio que pone en riesgo su continuidad empresaria y los compromisos de pago asumidos.



Asimismo, la Federación Lanera Argentina, emitió un comunicado en donde resalta esta situación y advierte a los productores sobre su gravedad y los motivos por los cuales no se realizan operaciones de compra.



A la grave situación descripta también la Federación Lanera Argentina ha comunicado a los productores que los pagos del IVA de cada operación se posponen a 360 días de la misma.



CRA, advierte sobre el perjuicio causado y la necesidad de tomar medidas inmediatas que permitan la normalización del mercado lanero y el retorno a las operaciones en la forma habitual.