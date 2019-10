Alberto Fernández recibió a una delegación del Banco Mundial

Otra reacción

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, recibió en sus oficinas de la calle México, en el barrio porteño de Monserrat, a una delegación del Banco Mundial, unas horas antes de partir hacia la sede del PJ para participar del homenaje a Juan Domingo Perón.La comitiva, estuvo encabezada por el director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz e integrada el director de la Corporación Financiera Interncional, David Tinel; el gerente de operaciones, Paul Procee y el jefe del programa de Crecimiento Equitativo, Peter Siegenthaler.Por su parte, Fernández estuvo acompañado por uno de sus colaboradores más estrechos, Santiago Cafiero, y por la economista Cecilia Todesca, que integra el equipo de asesores económicos del candidato a presidente del FdT, junto a sus pares Matías Kulfas y Guillermo Nielsen.Por otra parte, en una entrevista radial, Alberto Fernández, manifestó que luego de las elecciones generales del 27 de octubre los mercados no reaccionarán como tras las PASO "porque ya entendieron quién les mintió"."Para los mercados será un escenario diferente entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre porque entendieron como son las cosas y entendieron quién les mintió", enfatizó Alberto Fernández ante la consulta si luego de las elecciones generales sucedería lo mismo que ocurrió luego de las PASO, con devaluación y corrida cambiaria."Después de las PASO no hubo una conmoción social, hubo una conmoción de mercados debido a que el presidente decía que si ganábamos nosotros el caos iba a sobrevenir y después no sabía cómo parar esa mentira", agregó.