Negociación con pilotos de Aerolíneas Argentinas: Aún no hay oferta definitiva

Los sindicatos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) decidieron suspender el paro anunciado para el fin de semana pasado, tras el compromiso de la Secretaría de Trabajo de que la compañía de bandera presentaría una oferta de aumento salarial.



"No tenemos información, nada aún, estamos esperando la propuesta de la empresa. Tan pronto la tengamos, se analizará y veremos si mañana (por este martes) se genera la reunión", sostuvo Juan Pablo Mazzieri, vocero de APLA, en declaraciones a Noticias Argentinas.



Mazzieri aseguró que están "en negociaciones" con la compañía y estimó que hasta este miércoles continuarán con el diálogo con los directivos.

Voceros de la Secretaría de Trabajo aclararon que las reuniones son "privadas" entre directivos de la empresa y representantes de los gremios.

El viernes pasado, a última hora, los gremios de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantaron el paro previsto para el sábado y el domingo, en el marco de una medida que afectaría a miles de pasajeros.



"Suspendemos la medida de fuerza solo porque un funcionario de la Secretaría de Trabajo se puso como garantía en las negociaciones que estamos llevando adelante", declaró el secretario general de APLA, Pablo Biró, horas antes del inicio del paro.



Pese a las negociaciones, Biró advirtió que "el paro puede ser retomado en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo".

El jueves pasado, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con los pilotos, cuyos gremios rechazaron la medida y adelantaron que no iban a acatarla.



El conflicto trascendió todos los límites y quienes también se refirieron al tema fueron el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.



Macri había asegurado que el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral era "político", mientras para el candidato a jefe de Estado del Frente de Todos la medida podría terminar favoreciendo al Gobierno.



También habló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, quien calificó a la medida de fuerza dispuesta en ese momento por los pilotos como de un "paro K".

NA