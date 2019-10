"No perder plata", la premisa de los argentinos a la hora de invertir

Así surge del "Global Investor Study 2019" presentado por el gigante de inversiones Schroders, en el cual se destacaban los principales factores que tienen en cuenta los inversores a la hora de tomar decisiones de inversión.



En el caso de Argentina, las motivaciones económicas fueron más importantes que los factores sustentables a la hora de invertir. La clave para los inversores es no perder dinero y cumplir sus expectativas de rentabilidad. Desde el mercado aseguran que relacionado con la sustentabilidad resultan importantes, así como también los temas impositivos y de planificación de carteras de mediano y largo plazo.



Según el informe, los factores más importantes para los inversores argentinos fueron "evitar perder dinero" como primer punto, seguido por "cumplir las expectativas de rentabilidad total (crecimiento de la renta y del capital) y en tercer lugar "que el dinero se destine a inversiones sustentables". Los otros dos factores que completaron el listado son "lograr el nivel de rentas esperado" y "la seguridad de una cartera construida de acorde con los parámetros establecidos".



Para analistas del mercado, la volatilidad de los activos en los últimos meses generó un impacto a la hora de ponderar los factores clave en sus decisiones de inversión.



Pablo Wilenski, Jefe de Distribución de Schroders Argentina destacó que las inversiones sustentables se encuentran entre los principales factores que tienen en cuenta los inversores argentinos a la hora de seleccionar un producto. A su vez, el especialista destaca que"no perder dinero" surge como la variable más importante.



"Las inversiones sustentables es una tendencia que fueron tomando relevancia en los últimos años y cada vez vemos más interés de los inversores por ramificar su cartera de una forma sustentable. Por esto mismo, estamos encarando proactivamente la ampliación la gama de productos que toman en cuenta el cuidado del medio ambiente. Aun así, en Argentina, la prioridad número uno continúa siendo no perder dinero", explicó Wilenski.



La mala evolución de los activos locales en los últimos tiempos producto de la crisis económica e incertidumbre política en Argentina hizo que los inversores tengan una postura mucho mas cautelosa respecto del futuro de sus inversiones y de sus ahorros.



Ariel Bertino, Gerente de Distribución de SBS coincidió con la opinión de Wilenski al destacar que, frente a las turbulencias que enfrentaron los inversores locales en los últimos dos años, encontramos mucho interés en quienes buscan instrumentos para preservar capital, pero también con la liquidez suficiente para atender sus necesidades de caja.



"La rentabilidad queda un paso al costado y lo que se busca es mantener, en moneda dura, el poder adquisitivo de las carteras. Por este proceso es que tomó mucho protagonismo nuestro fondo FCI FT SBS LATAM, el cual permite adaptarse a este perfil", dijo Bertino.



El espíritu arriesgado de muchos inversores locales permanece incluso en momentos de gran incertidumbre como la actual, haciendo que muchos participantes del mercado domestico busquen posicionarse en bonos y acciones, aprovechando la importante caída que se vio en los últimos mees.



"En estos momentos también se ven inversores arriesgados en busca de oportunidades de valor, comprando activos a precios muy por debajo de sus comparables regionales o incluso frente a sus propias valuaciones históricas. Para los perfiles moderados, que tengan un horizonte de mediano-largo plazo, la combinación de ambas estrategias (conservadoras con las arriesgadas de preservación de capital) es muy interesante", dijo Bertino. Cuestiones impositivas Entre otro de las cuestiones clave que miran los inversores a la hora de invertir, los especialistas consultados señalaron que los temas impositivos resultan importantes a la hora de tomar decisiones en cuanto a sus inversiones.



Nicolas Max, director de asset management de Criteria señaló que, si bien como prioridad los inversores locales buscan una protección del capital y la obtención del retorno deseado, en el ultimo tiempo se agregó la eficiencia impositiva. Por otro lado, la planificación financiera también resulta un factor clave para los clientes de la compañía.



"La eficiencia impositiva de las inversiones tomó mucha preponderancia luego del blanqueo y es algo que nuestros clientes toman muy en cuenta a la hora de hacer sus inversiones. A ello se le puede agregar también la planificación financiera como factor clave para la toma de decisiones financieras. Esto es, ir atendiendo las necesidades de liquidez y que la cartera vaya adaptándose los distintos momentos de preponderancia de ingresos en la vida activa y egresos en la posterior vida pasiva. Finalmente, todas las cuestiones de sucesiones resultan muy importante para nuestros clientes, es decir, de cómo dejar la cartera preparada para el momento en que el patrimonio es recibido por los sucesores", evaluó el director de Criteria. Cambio Climático El Global Investor Study también encontró que mientras que casi dos tercios de los inversores globales (63%) creen que el cambio climático tendrá al menos algún impacto en sus inversiones, un tercio (33%) cree que tendrá muy poco o ningún impacto. En cuanto a los argentinos, más de dos tercios (66%) creen que el cambio climático está teniendo o tendrá un impacto en sus inversiones, y casi tres de cada diez (29%) creen que tendrá poco o ningún impacto.





Casi tres cuartas partes de los inversores globales (71%) creen que el cambio climático provocado por el hombre es un fenómeno real que está afectando al mundo, incluyendo un 40% que cree que este impacto será "significativo". En la Argentina esos porcentajes son del 79% y 52% respectivamente.



A nivel de países, el mayor número de escépticos fueron los inversores de los EE.UU., con un 7% diciendo que creen que el cambio climático provocado por el hombre no es un fenómeno real.



