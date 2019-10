Hubo leve repunte en la venta de maquinaria agrícola pero sigue la incertidumbre

La Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola publicó un informe de coyuntura elaborado a partir de encuestas al sector fabricante. Los resultados del segundo trimestre exhibieron una continuidad de la mejora registrada en el primer trimestre, respecto de los números muy negativos del año 2018.



Dicho progreso se inscribe en la excelente campaña agrícola 2018-19 que se destacó por las cosechas récord en soja, maíz y trigo. Entre los indicadores favorables del Informe de Coyuntura deben señalarse el importante crecimiento de las ventas al mercado interno y la mayor capacidad utilizada, seguido por indicadores menos negativos en producción respecto a 2018.



Sin embargo, también se destaca el muy alto nivel de tasas de interés vigente, como principal respuesta a la acelerada desmejora de las condiciones macroeconómicas del país a partir de abril-mayo del año pasado y a pesar de la maxi devaluación del peso desde dicho período, situación que conspira en favor de una eventual mayor recuperación productiva del Sector. La reciente crisis cambiaria a partir de la segunda semana de agosto del corriente va en la dirección de agudizar el problema, con tasas de interés por encima del 80 %.



En cuanto a las principales variables de actividad, la encuesta señala que Ventas, en primer término, continúa exhibiendo el importante cambio de tendencia que se manifestó en el primer trimestre de 2019, con el total de respuestas positivas por encima del 80 %. En este sentido, surge que en el primer trimestre del año, el 43.8 % de las empresas encuestadas exhibe una suba mayor al 40 % en sus ventas, un 6.3 % contribuye con un aumento de entre el 20 y el 40%; en tanto un 18.8 % adicional con un aumento de entre 10 % y 20 %, y un 12.5 % restante con una suba de entre 0 y 10 %.



En cuanto al análisis de la Producción, presenta cifras menos positivas que en Ventas, pero superando los resultados del primer trimestre. En primer término, el 37,5 % de las empresas muestra subas mayores al 40 %, mientras que el resto de las respuestas positivas se reparte proporcionalmente en los demás rubros de aumento. Por su parte, un 25 % señala descenso en la producción por encima del 20 %, un 18,8% adicional contribuye con un descenso de entre el 10 y el 20 %, y un 6.3 % restante con una caída de entre 0 y 10%.



El Consumo de Energía por su parte, volvió a mostrar, al igual que en todo el año 2018, un desempeño desfavorable, teniendo en cuenta que más del 75% de las Empresas ha informado una caída del consumo de energía respecto del trimestre de igual período del año anterior.



Por el contrario, la Utilización de la Capacidad Instalada del conjunto del Sector, vuelve a crecer, ubicándose en promedio en 66%, lo cual se da en forma muy dispar entre las empresas, ya que hay muchas que están trabajando por debajo de su capacidad instalada.



Finalmente, en cuanto a indicadores de actividad, el relevamiento de expectativas de Ventas en relación al mercado interno, donde continúan en niveles bajos las expectativas pesimistas (18.8 % de las respuestas), y caen fuerte las expectativas optimistas (12,5 %), si bien lo relevante es que se mantienen en niveles altos las respuestas neutras (68.8 %). Las expectativas de estabilidad del Personal y de horas extras, por su parte, no presentan modificaciones sustantivas en el segundo trimestre de 2019.



Por el lado del comercio exterior, los resultados referidos a Exportaciones, mostraron aumento de las respuestas negativas en el segundo trimestre, frente a los resultados más equilibrados del primer trimestre del año. A pesar de la caída de exportaciones respecto a igual período de 2018, las expectativas de ventas al exterior se están manteniendo relativamente estables.



"La cosecha récord impulsó el crecimiento de las ventas, sobre todo de sembradoras y en lo que refiere a acopio de granos. En contraste, sólo un 38% de las industrias manifestó un aumento de producción", sintetizó Néstor Cestari, presidente de CAFMA, "el mercado interno fue mejor que en el primer trimestre y que en 2018, pero no estamos en los niveles óptimos, ya que no crecieron en todos los rubros y estamos lejos de la capacidad instalada. Las exportaciones vienen subiendo respecto del primer trimestre. Lo negativo para señalar son las altas tasas de interés, la falta de créditos, la devaluación del peso y la crisis cambiaria, lo que en su conjunto limita las herramientas para comercializarlas. A pesar de esta coyuntura, las expectativas son buenas, porque van de la mano de la importante siembra de trigo, y las campañas de maíz y soja también son promisorias, y nos dan ánimo para seguir trabajando".