CRA defendió los agroquímicos y criticó el accionar "ignorante" de los veganos

La entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió con una fuerte defensa del uso de los agroquímicos en la producción a gran escala y disparó contra los movimientos "verdes o conservacionistas".En un comunicado de prensa firmado por su presidente, Dardo Chiesa, la entidad rural dijo que el mundo entero enfrenta el desafío del crecimiento en la producción de alimentos y energías."El concepto de sustentabilidad ambiental está ya arraigado en todas las consideraciones productivas y ha generado el concepto de buenas prácticas agrícolas que ya son normas en las provincias y en la Nación", dijo Chiesa.Se quejó porque el sector denominado "verde o conservacionista" pretende, a través de su accionar, instalar el rechazo a la producción aunque sea sustentable.Así, dijo CRA, "se avanza en la prohibición del uso de los fitosanitarios (maliciosamente llamados agrotóxicos) y, abuso de las limitaciones de las distancias mínimas de aplicación, que dejan miles de hectáreas productivas sin posibilidad de trabajar".En los últimos días el debate por los agroquímicos se instaló en la agenda pública debido a mensajes críticos del animador televisivo Marcelo Tinelli.CRA cuestionó el accionar "desconsiderado tan irrespetuoso como ignorante" de los veganos, que "bajo falaces paradigmas esconden los problemas de la dieta, que ellos mismos defienden, negándose a su vez a corroborar con la ciencia y la tecnología lo que desde la producción se argumenta".La entidad dijo que ese es un caso emblemático, pues sus manifestaciones han llegado "a la violencia", y cuestionó "falsos conceptos con la conservación de los montes, leyes de reordenamiento territorial que no solo no defienden lo que deben, sino que, además impiden la producción, el empleo, el arraigo y el desarrollo"."Zonas protegidas que no solo no respetan a los que habitan y trabajan sus tierras con anterioridad, sino que además, contribuyen y expulsan a sus vecinos. Finalmente, para no cumplir su objetivo de conservación", expresó.Y dijo que se está "en el umbral en el cual, a partir de ahora o trabajamos y ponemos un objetivo en común o se formará una grieta que perjudicará a todos"."Desde CRA instamos a trabajar de manera conjunta entre todos los sectores, con respeto, con conocimientos basados en la ciencia y tecnología y no en doctrinas", dijo la entidad.