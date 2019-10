Los préstamos en dólares sufrieron caída récord en septiembre

La caída de los préstamos en dólares aceleró su curso en septiembre. Si bien esta línea muestra una tendencia en baja en los últimos meses, durante septiembre, la contracción fue récord, alcanzando una baja del 13% respecto del mes anterior, indicó este viernes un informe de First Capital Group.



En agosto, la merma ya había alcanzado su pico máximo del 4,9% respecto de julio. En este contexto, la disminución interanual ya roza el 15,7%, movido por las nuevas restricciones de acceso al mercado cambiario que han contribuido a que la baja en estas operaciones se profundice.



El 80,6% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales, ya que la financiación en dólares está sujeta a empresas que puedan originar ingresos en divisas.



"La dificultad de los exportadores de acceder a créditos en divisas motivado en el alza del riesgo país y la iliquidez del mercado, ha resultado en la caída de estos saldos y en un incremento de los préstamos comerciales en moneda nacional", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



Por su parte, la línea de hipotecarios en dólares sigue presentando un crecimiento interanual significativo, ubicándose en un 24,8%, según First Capital. De todas formas, es una línea que solo representa el 2,85% de la deuda total en dólares.



Por último, las operaciones en dólares con tarjetas de crédito tuvieron una disminución con relación al mes anterior del 13,3%, debido a que la demanda de viajes al exterior y las compras en el extranjero se limitan ante la suba del tipo de cambio.