Preocupan los cupos que imponen petroleras para la entrega de combustibles

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde la instalación del congelamiento de precios de los combustibles por parte del Gobierno Nacional las petroleras, para protegerse, establecieron los cupos para la distribución del producto a las estaciones de servicios, lo cual limita lo que el estacionero puede comprar mensualmente.



El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Entre Rìos, Osvaldo González, expresó la profunda preocupación del sector por el establecimiento de entregas por cupo que vienen realizando las petroleras. "Hay un problema de abastecimiento en función a este congelamiento que se aplicó. Sabíamos que iba a tener este tipo de consecuencias. Las petroleras comenzaron a imponernos cupos para la compra del combustible y eso trae aparejado estaciones que por algunas horas están sin producto", dijo a Elonce TV.



Atentos a esta situación, desde CECAER están solicitando a los estacioneros "que denuncien cualquier tipo de desabastecimiento que pudieran sufrir por parte de las petroleas y su metodología de entrega de productos por cupo. Estamos para eso trabajando con todo el apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación para que ésta controle y exija a las petroleras el normal abastecimiento".



"Según las denuncias que hemos recibido desde distintos puntos de la provincia, estos faltantes de productos en las estaciones de servicio sólo se han producido por horas, es decir por 10 o 12 hs. Hasta ahora nosotros desde CECAER recibimos la denuncia y casi que no tenemos tiempo de actuar porque, como decía, en 10 o 12 hs el producto llega desde la petrolera", indicó González.



En tal sentido, indicó que "nuestro temor es que esto se pueda ir agravando en la medida en que se siga prolongando en el tiempo la misma operatoria, básicamente porque la estaciones de servicio están trabajando con el stock mínimo, hoy, por el cupo, un estacionero no puede reponer todo lo que quiere comprar de combustibles, y eso es lo que se está viendo en muchísimos lugares, sobre todo en las ciudades más pequeñas en donde no hay tantas estaciones de servicio. Es decir, si le falta gasoil a la estación del pueblo ese pueblo no tendrá gasoil hasta que la estación no vuelva a recibir resintiendo de esta manera toda la actividad productiva y comercial del lugar".



Otro tema de suma preocupación para CECAER es lo que sucede con las estaciones de servicio llamadas de bandera blanca, o sin marca, ya que el canal de abastecimiento que tienen no son las petroleras sino que se abastecen de los mayoristas que sí adquieren los productos en las petroleras.



"Estos mayoristas están vendiendo a mayor precio que los congelados que se había fijado, lo cual pone a las estaciones blancas en una situación muy delicada y complicada. Por el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, si bien el canal mayorista tiene precios liberados deja en claro que aquellos mayoristas que proveen a las estaciones de servicio blancas tienen la obligación de venderles al precio que se congeló a través de ese DNU con los valores vigentes al 9 de agosto pasado. Por lo que les estamos pidiendo a nuestras estaciones blancas que nos informen quiénes son sus proveedores, los mayoristas, para así comunicarlo a la Secretaría de Energía de la Nación y que nos digan de esos proveedores quiénes no les están vendiendo con precios congelados."



"Reconocemos que es una tarea difícil porque las denuncias no nos están llegando, aunque sabemos que la situación existe".



Cupos

Para González, el tema de los cupos el algo "delicado" porque se sigue administrando desde las petroleras. "Ellas son quienes administran ese cupo mensual, hasta eso el estacionero no puede manejar, es decir, pedir todo el gasoil de entrada sino que se lo van entregando particionado dentro del mes y eso hace que si no tenías stock de reserva el combustible no alcance, sobre todo a principio de semana".



"Este manejo de las petroleras de establecer cupos limita las posibilidades del estacionero de comprar más combustible para satisfacer la demanda que tiene en su surtidor. Como consecuencia se empiezan a cerrar circuitos porque el estacionero ya no puede mantener una cuenta corriente, porque se hace imposible en estas condiciones, sin olvidar que puede haber problemas también con las tarjetas de créditos ya que el combustible se vende y no tenés como reponerlo porque la petrolera está condicionando la entrega al cupo preestablecido".



"Nosotros desde CECAER lo advertimos: iba a ser una situación muy delicada, a partir del congelamiento. Esto iba a suceder, ya lo hemos vivido en otras oportunidades". La medida impuesta por el gobierno nacional, finaliza el 9 de noviembre, pero habrá que ver si no se prorroga.



Finalmente, dio cuenta que hasta el momento "no hemos tenido cierres" de estaciones por este tema.