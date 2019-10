El dólar sigue subiendo: Cerró a $60,22

El Banco Central intervino con ventas de futuros y de reservas para contener al dólar, que igual avanzó 12 centavos este miércoles a $60,22 y anotó su quinta alza consecutiva en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



En el Banco Nación, el billete verde se vendió a $59,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $59,45.



La suba del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 18 centavos a $57,82 (su valor más alto en las últimas cuatro semanas y media).



"La divisa norteamericana replicó el mismo comportamiento de la jornada precedente, con una suba más importante que fue abortada otra vez por las ventas del Banco Central en el segmento de contado y en los plazos más cortos de los mercados de futuros", analizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



A su turno, Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios destacó: "Como era de esperar, el dólar va a seguir subiendo lentamente en el MULC debido que la oferta de exportadores en general sigue escasa para ingresar la divisa, por estar fuera de ciclo los cerealeros".



Y añadió que "igual la demanda está trabada por las normas del BCRA en la materia de Comercio Exterior y giros para el pago de obligaciones que deben tener aprobación del ente regulador".



Las órdenes de compra instaladas desde temprano impulsaron una suba de los precios que rápidamente escalaron posiciones hasta tocar máximos en los $57,95, treinta y un centavos arriba del registro del final previo y diez centavos por encima del nivel de la apertura de hoy.



No obstante, la aparición del Banco Central con posturas de venta en el sector donde operan bancos y empresas detuvo la suba y, como en el día anterior, comenzó con su estrategia de ir corrigiendo hacia abajo sus niveles de intervención, que finalizó cuando sus posturas de venta se fijaron en los $ 57,82 en los últimos minutos del final de la sesión.



Los mínimos se anotaron con puntuales operaciones en los $57,81, momentos antes del cierre de las operaciones de hoy.



El volumen total operado en cambios fue de u$s426 millones, un 10,5% menos que ayer. Dólar blue, MEP y CCL En los mercados financieros, el dólar "contado con liqui" - que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas - continúa en alza este miércoles y gana 1,3% a $66,96, luego de que el Banco Central dispusiera el lunes nuevas limitaciones para la operatoria.



El también llamado dólar cable amplía, de esta forma, su brecha con la divisa mayorista al 15,7%, desde el 10% del lunes.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa cae un 0,5% a $63,10, lo que implica una brecha del 9% frente a la cotización del MULC.



La disparada del dólar en los mercados financieros se produce luego de que el Banco Central estableciera el lunes una serie de restricciones a la compra-venta de títulos públicos para las liquidaciones en el exterior, por parte de personas físicas, de acuerdo con la comunicación A-6799.



La medida tiene por objeto desalentar la operatoria off-shore, denominada popularmente como "rulo", mediante la operatoria con títulos públicos.



Por su parte, el dólar blue sumó 75 centavos a $61,50para la venta en cuevas de la city porteña, de acuerdo a fuentes consultadas por Ámbito. Tasa de Leliq La tasa de referencia diaria de las Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, fue de 76,986% tras la absorción de $246.682 millones en dos licitaciones.



El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez a siete días de plazo por un monto adjudicado de $96.395 millones. La tasa promedio de corte se ubicó en 76,996%, siendo la tasa mínima de 76,890% y la tasa máxima de 77%.



La autoridad monetaria bajó leve la tasa abonada en la segunda licitación del día. Colocó $150.287 millones con una tasa promedio del 76,98%, desde el 76,996% abonado en la licitación anterior. Y covalidó un rendimiento máximo del 77% y un mínimo del 76,725% anual a siete días de plazo.



Para garantizar el carácter contractivo de la política monetaria, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCRA dispuso para octubre un piso del 68% para esta tasa de referencia. Dólar en el mundo El dólar se depreciaba frente al euro y el yen el miércoles, en línea con el descenso de las acciones y los rendimientos de los bonos y en medio de preocupaciones sobre el crecimiento global tras datos que mostraron un desplome de la actividad manufacturera en Estados Unidos.



Los empleadores privados en Estados Unidos contrataron menos trabajadores de lo esperado en septiembre y el número de plazas abiertas el mes anterior fue revisado a la baja, lo que apunta a una ralentización del mercado laboral.



El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, operaba con escasos cambios, a 99,13, tras tocar 99,667 el martes, un pico de 29 meses, antes de la publicación del reporte manufacturero.



Las mayoría de bolsas de América Latina caían el miércoles en línea con los índices de Wall Street ante preocupaciones sobre la economía global.



El real brasileño operaba con un alza de 0,25%, en contraste con el índice de acciones Bovespa que caía un 2%.



El peso mexicano se apreciaba un 0,20% recuperándose de su menor nivel en un mes después de cinco sesiones de pérdidas. Y el índice referencial mexicano S&P/BMV IPC perdía un 1,09% a niveles no vistos desde el 10 de septiembre. Futuros y reservas En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 68%. Mientras que en el ROFEX se operaron u$s412 millones; 60% más de lo operado ayer.



"Los plazos más cortos concentraron poco más del 40% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre, terminaron operándose a $61,10 y $64,45; con una tasa del 71,40% y 70,94%", afirmaron desde ABC Mercado de Cambios.



Y agregaron que los plazos tuvieron comportamientos mixtos, donde los más cortos mostraron leves subas de no más del 0,5%; y a partir de diciembre todos a la baja, en especial desde febrero, con bajas promedio de más del 1,5%.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s452 millones y terminaron en u$s48.486 millones.