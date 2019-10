El Ventilador: Algunas opiniones sobre los emprendimientos y las pymes

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV

Cuando se dice que la actual crisis económica viene golpeando con fuerza a las Pymes, el dato resulta alarmante si tenemos en cuenta las siguientes cifras: representan el 98 % del total de las empresas del país, generan el 70% del empleo y aportan el 45% del PBI.Por otra parte, según datos del Ministerio de la Producción, en la última década nacieron un promedio de 70 mil de estas empresas por año, de las cuales sólo sobreviven mil.¿Qué convierte en exitosa a una Pyme y cuáles son las claves para atravesar un período de fuerte crisis generalizada? ¿Cómo lograr sobrevivir con el consumo en franca caída y una inflación a la orden del día? ¿Qué oportunidades representa una crisis y cómo las aprovechan aquellos que llevan su empresa al crecimiento y la expansión?-"Repudio totalmente la violencia hacia nuestro intendente. Pero también repudio todo tipo de violencia como es los bajos sueldos, la falta de transporte, la falta de recolección de residuos".-"Me parece que de ninguna manera se puede recurrir a la violencia para reclamar por promesas incumplidas".-"En especial a Vanina por su emprendimiento muy recomendable. Son riquísimos los aceites".-"Los aceites saborizados son excelentes, consumo siempre su producto. En Argentina lo que hay que hacer es trabajar y no esperar todo de arriba, con subsidios en todos los servicios. Buen ejemplo el que planteaban de los albañiles".-"Este fin de semana pasado estuve en Córdoba, Feria del Centro 2019, como expositor. Si el producto es bueno, uno logra superarse continuamente porque así lo exige el emprendimiento. Lamentablemente se confunde emprendedurismo con oportunismo. No a la reventa en ferias de emprendedores".-"En el 89 cuando subió Menem con 17 años de antigüedad nos dejaron sin trabajo. Éramos 10 y nos dejaron en la calle".-"A veces escucho a los anti k y digo: hoy cualquiera que tenga un trabajo donde venda servicios y necesite máquinas para trabajar no las está pudiendo reponer por el elevado costo al subir el dólar. Magia es poco. Lo que estamos haciendo las pymes para sobrevivir? Eso votaron los anti k y los militantes del macrismo. Es vergonzosa y catastrófica la situación actual. Estamos trabajando con las máquinas que habíamos comprado hasta el 2015".-"Quiero felicitar a Vanina Alessi por su emprendimiento. Conozco el trabajo, la garra y dedicación que le pone a sus aceites. Son riquísimos y súper recomendables".-"Agradezcamos a Internet y a las redes sociales que ayudan a emprender sin tener que blanquear y poder progresar".-"Considero que la presión impositiva en nuestro país es aberrante, pero uno de los peores problemas que tiene cualquier comerciante es la baja del consumo interno. Ya que al existir movimiento en el mercado interno los impuestos y cargas sociales se pueden pagar. Recién comentaba un panelista que pierde más tiempo planificando los pagos de los impuestos y a nosotros nos pasa lo mismo. Somos esclavos del sistema".-"Quería saludar a todos los emprendedores en especial a Vanina, excelentes sus aceites. Los consumo y son muy recomendables. Éxitos, aceites athenas".-"Está todo bien con los emprendedores, pero hay casos que es muy desleal porque muchos de ellos no pagan nada y los que tenemos que afrontar gastos de impuestos varios y estar al día con todos los impuestos y alquileres no podemos competir con los precios".-"Con relación a la temática de hoy, quiero expresar que me dedico a la registración de marcas y patentes (soy abogado), y últimamente los pequeños emprendedores son los que más hacen este tipo de registración. Significa que hay una apuesta fuerte a seguir creciendo y apostando por sus productos".-"Un gran saludo a Santiago. La comida es de primera, recomendable al 100 por ciento. Un artista de la cocina".-"Felicito a Santiago De León. Trabajo en el mismo rubro gastronómico y es certero lo que dicen él y todos como emprendedores. Excelente todo. Primera vez que veo el programa y espero sigan llevando invitados emprendedores que en esta época es muy valorable".