El Ventilador: Pymes, "atravesar la crisis sin morir en el intento"

Cuando se dice que la actual crisis económica viene golpeando con fuerza a las Pymes, el dato resulta alarmante si tenemos en cuenta las siguientes cifras: representan el 98 % del total de las empresas del país, generan el 70% del empleo y aportan el 45% del PBI.



Es decir: la realidad del mundo Pyme impacta sobre la realidad de cada ciudadano, en menor o mayor medida.



Por otra parte, según datos del Ministerio de la Producción, en la última década nacieron un promedio de 70 mil de estas empresas por año, de las cuales sólo sobreviven mil.



Y si bien los índices señalan que la gran mayoría de estas empresas no llega a su segundo año de vida, también es cierto que existen muchas otras que, aún en un contexto como el actual, logran sobrevivir... y hasta expandirse.



Entonces, ¿qué convierte en exitosa a una Pyme y cuáles son las claves para atravesar un período de fuerte crisis generalizada?



La presión tributaria, el alto costo laboral que no llega al bolsillo del trabajador, las altas tasas, las devaluaciones y las recesiones frecuentes, son parte del contexto que deben enfrentar quienes hoy integran este sector productivo.



Pero... ¿cómo lograr sobrevivir con el consumo en franca caída y una inflación a la orden del día?



¿Qué oportunidades representa una crisis y cómo las aprovechan aquellos que llevan su empresa al crecimiento y la expansión?

Emprendedores Si uno busca la palabra "emprender" en internet, el tercer resultado en Google es "emprender en tiempos de crisis". Al menos así resulta la búsqueda si se la hace desde nuestro país.



Es que el riesgo que conlleva ser un emprendedor, es para muchos la principal traba que trunca cualquier intención de darle forma a una idea que genere mi propio empleo y, posiblemente, el de muchos otros.



Pero... ¿qué tipo de ideas y productos caracterizan a los emprendedores del país y en particular a los de nuestra provincia?



El impulso y la valorización al emprendedor fue uno de los fuertes mensajes de campaña del gobierno actual.



Ahora bien... ¿con qué herramientas concretas cuentan actualmente todos aquellos que buscan generar trabajo?



En una situación de crisis como la actual, convertirse en una Pyme... ¿sigue siendo la meta de cualquier emprendedor?



¿O, por el contrario, sólo buscan un proyecto que los sustente económicamente con independencia del empleador pero sin empleados?



Capacitaciones, charlas, congresos, encuentros y hasta clubes de emprendedores proliferan en los últimos años.



¿Se trata de una tendencia o de una necesidad ante la falta de oportunidades al momento de conseguir un trabajo en relación de dependencia?



Por otra parte, ante la enorme proliferación de ciudadanos con proyectos o emprendimientos propios... ¿cómo regula o se adapta el Estado para prevenir la evasión fiscal y el trabajo informal?