"Hay cierres de pymes y proyectos frenados", advierte la CAME

"Estamos en un momento complejo al tener una recesión importante, no contar con financiamiento y ante una presión muy fuerte para tener las puertas abiertas", apuntó Gerardo Beltrán, titular de CAME.



De ese modo, analizó: "No hay cierres masivos, pero indudablemente percibimos cierres y proyectos que están parados a la espera de lo que pueda pasar".



En diálogo con FM Milenium, consideró: "Estamos en una etapa en la que no hay mucho espacio para la especulación. Hay que ser responsables".



El empresario destacó que se debe "sostener el empleo" al reconocer que hay "tensión social" en la Argentina.



Beltrán se lamentó porque en junio "empezaba a haber una sensación de mejora y había esperanza de empezar a transitar un camino más equilibrado".



"Siguieron aumentado las tasas, no hay nada de financiación, la presión impositiva siguió intacta y esto generó un golpe importante a las pymes", argumentó.



Por otro lado, aclaró que no se otorgará un bono a los trabajadores del sector privado, sino que se trata de una asignación no remunerativa.



Sostuvo así que "lo que se ha firmado con el gremio de Comercio es pagar esa recomposición salarial no remunerativa en cuotas y a cuenta de paritarias futuras".



"Lo que estamos planteando ahora nosotros es que queremos que las otras actividades pyme tengan la misma postura para dar la posibilidad de que esto se cumpla", resaltó.



El empresario subrayó: "Nuestros colaboradores se la merecen, pero la dificultad que hoy tiene un trabajador, la tiene también quien da trabajo".



En tanto, se quejó de que "no se ha logrado tener política de Estado para las pymes".



"Este tipo de desequilibrio de la macroeconomía, que pega en el corazón de las pymes, lo hubiésemos podido tener un poco más corregido", estimó.