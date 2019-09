Bono de $ 5.000: qué pasa con los trabajadores rurales

El Gobierno nacional publicó el jueves en el Boletín Oficial el decreto que oficializa el pago obligatorio de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado.



Pero en el artículo 4°, el texto normativo aclara que "se encuentran excluidos los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes".



Fuentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) explicaron a La Voz del Interior que esta situación obedece a que el pago de este extra en realidad debe definirse, por ley, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).



Es decir, que no es que los trabajadores rurales no recibirán un bono, sino que en realidad su implementación será determinada por este órgano.



La CNTA tiene previsto reunirse este viernes, oportunidad en la que se planteará el tema. En principio, se adoptaría el pago de estos 5.000 pesos, que alcanzaría únicamente a peones rurales permanentes, y no a los que tienen un régimen transitorio o discontinuo.