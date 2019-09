El Central difundió los nombres de quienes compraron más de u$s10.000 este mes

Click aquí para acceder al listado

El Banco Central dio a conocer este viernes los nombre de las personas físicas que compraron más de u$s10.000 este mes, y que a partir de lo cual quedaron suspendidas para concretar operaciones de cambio.A través de la Comunicación C 84977, el Central difundió los nombres, con CUIT y DNI de aquellos individuos que superaron el límite de compra mensual de moneda extranjera, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.Ya esta semana, la autoridad monetaria había comenzado a abrir sumarios para personas y entidades financieras que cometieron alguna "infracción" en el marco del nuevo esquema de control cambiario.Así, quienes adquirieron más de 10.000 dólares en septiembre comenzaron a ser investigados por el organismo que conduce Guido Sandleris y recibirán una notificación sobre su estadio. "Hay casos de personas que pueden haber comprado como está establecido", explicaron las mismas fuentes.Los datos son recaudados mediante un sistema que permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.Una vez que se detecta la "infracción" se solicita a las entidades que informen de qué se trata la operación para evaluar con más profundidad cada caso y analizar si deben ser tener sanción sólo las personas que realizaron la compra o se debe incluir a la entidad financiera.Aquellos que sean sumariados se verán imposibilitados de operar en el mercado de cambios y quedarán a disposición de la Ley Penal Cambiaria, que puede implicar penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.Fuentes oficiales dijeron a este medio que todas las comunicaciones que se envían del BCRA al sistema financiero son presentadas en la misma web del Banco. "Es lo que garantiza la transparencia del sistema. De esta manera se notifica a todo el sistema financiero los cambios regulatorios, información que necesiten tener como así también, en este caso, la suspensión de CUITS", indicaron.Los sistemas del BCRA notifican automáticamente de esta manera, a las entidades financieras de cualquier cambio que pueda haber. Es un sistema "ciego" en el sentido de que funciona con total independencia de nombres y comunica automáticamente de esta manera al resto de las entidades financieras los cambios.Vale recordar que las Comunicaciones C son aquellas que notifican a todo el sistema financiero. De esa manera, por ejemplo, si una persona incumple con las normativas establecidas, las instituciones financieras logran enterarse que esas personas, por el momento, no están habilitadas para operar por haber incumplido las normativas establecidas, comentaron las fuentes.Así es como esta comunicación "responde al control que se hace habitualmente en materia cambiaria. Hay comunicaciones de este tipo todo el tiempo". "La única particularidad es que con el control de cambios el BCRA actualizó los sistemas para verificar casi en tiempo real que no se infrinja el control de cambios".