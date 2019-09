Cómo se pagará el bono de $5000 a los empleados de comercio de Paraná

Las cámaras de comercio acordaron con el gremio del sector que los 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores se podrán pagar en cinco cuotas a partir de septiembre. Así, el último tramo se abonará con los sueldos de enero de 2020.el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.Fue en ese sentido que comunicó:Sin embargo, también comentó que, resaltó al respecto.Al insistir sobre la cláusula que indica que el bono será "a cuenta de paritarias", Ruberto detalló: "Cuando discutamos la paritaria se establecerá de qué manera se absorbe este monto en los aumentos que vendrán". Y continuó: "Cuando se conozcan los índices de inflación, cuando venza la paritaria y cláusula de revisión,"La paritaria estará vigente y no se quiere interrumpir. Este bono es una introducción en el medio, sin que la paritaria esté cerrada", sostuvo, al tiempo que remarcó: "El hecho que sea no remunerativo es no inmiscuirse en la paritaria y no será tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo, salvo que una cláusula lo establezca así".Consultado a Ruberto sobre los, éste comentó: "Permanentemente tenemos reuniones y desde la empresa manifestaron, hace 15 días, que no habrá despidos y que, el que nunca será inferior a lo que marca la ley de Contratos de trabajo".Punto aparte, reconoció: "Se siguen produciendo despidos y desvinculaciones, además de cambios de razón social donde el trabajador entrega su antigüedad y entra en una empresa que es continuidad de la anterior"."Son formas que adopta el mercado laboral para paliar la crisis y mantener una pequeña empresa mercantil atacada por la parte impositiva, el pago de alquileres y la suba de tarifas", justificó el sindicalista.En la oportunidad, Ruberto hizo hincapié en "la caída en las ventas en supermercados y shoppings, por hasta 15 meses consecutivos". "La gente está comprando poco porque el salario se achicó de una manera tremenda con respecto al dólar", estimó.Y en esa línea aventuró que "el Día de la Madre y las Fiestas revitalizarán las ventas". "La situación es muy difícil. La gente paga su changuito de alimentos en Ahora 12.. Está complicado si se súper endeudó en la tarjeta y está pagando la provista mensual. Hay argentinos sobre girados con sus tarjetas y el Ahora 12 estaba pensado para la compra de electrodomésticos, la reposición de un bien durable, no para la compra diaria", cerró.