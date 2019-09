Los empleados de comercio cobrarán el "bono" de 5.000 pesos en cinco cuotas

Las cámaras de comercio acordaron con el gremio del sector que los 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores se podrán pagar en cinco cuotas a partir de septiembre.Según el documento firmado, las partes acordaron que la asignación no remunerativa "podrá efectuarse en un máximo de cinco cuotas, iguales y consecutivas, de 1.000 pesos cada una".Así,El documento aclaró que "aquel empleador que así lo considere", podrá abonar la asignación no remunerativa en un pago único durante octubre.Por su parte, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) aseguró tener preocupación por el bono de 5 mil pesos al sostener que las pymes sufren "caída de ventas y escasa rentabilidad".El Gobierno nacional oficializó el pago de una "asignación no remunerativa" para el sector privado, la cual se pagará en octubre o "en los plazos, cuotas y condiciones" que las partes establezcan."Si bien nuestra entidad coincide en que resulta imperioso incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo y oxigenar la economía familiar, las pymes locales atraviesan un escenario de caída de ventas y escasa rentabilidad, que vuelve casi imposible asumir la nueva obligación sin enfrentar mayores complicaciones", subrayó.Afirmó coincidir con el Ejecutivo en "la importancia de acompañar y contribuir a paliar la recesión desde los diferentes sectores", pero aclaró que "de ninguna manera puede desconocer la realidad de sus representados ni omitir que las pymes se encuentran en estado de emergencia".