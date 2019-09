El dólar avanzó 20 centavos pese a las ventas de bancos en el fin de la rueda

Ventas de divisas de bancos oficiales sobre el cierre de la rueda recortaron el alza del dólar, que finalizó la rueda con una suba de 17 centavos este jueves a $59,51. Ocurrió en una jornada con mayor demanda ante la cercanía de fin de mes, señalaron operadores.En el Banco Nación, el billete verde ascendió 50 centavos a $59 para la venta, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $58,95.El mismo comportamiento mostró la divisa en el mercado mayorista del MULC, donde avanzó 16 centavos y terminó en los $ 57,21.Pese a que la tendencia alcista se dio desde el arranque y se mantuvo a lo largo de toda la rueda, fue recién sobre el cierre de la misma cuando los operadores aseguran que se produjeron ventas de bancos oficiales para pisar el avance.El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 312,478 millones, lo que representó un 10,6% menos que ayer.El dólar blue se colocó en los $ 61,75."Nuevamente el BCRA no intervino vendiendo e incluso no se lo vio tampoco operando en el Rofex, aunque en futuros aumentó el volumen a mas del doble que ayer, debido a muchos "rollover" de setiembre a octubre, debido al momento político que se aproxima", precisó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.Gustavo Quintana de PR Cambios, señaló que el mayorista llegó a tocar un techo de $ 56,22 y recién sobre el final "bancos oficiales se hicieron presente para fijar límite a la suba del tipo de cambio mayorista".Recordó que la presión típica del fin de mes comienza a ponerle algo de presión a la plaza cambiaria, aunque el volumen sigue estando muy alejado de los u$s 600 millones de piso que existían en las ruedas antes de las PASO.La suba del jueves acomodó los precios en el nivel más alto de la semana y del mes, "pero sin poder superar hasta el momento los máximos registrados en la última semana de agosto pasado".