El dólar avanza hacia los $60 pero el Banco Central no interviene para frenarlo

Ante una oferta insuficiente para atender la demanda y por ahora con ausencia de bancos oficiales, el dólar sube 33 centavos este jueves a $59,67, en la city porteña. De esta manera, alcanza su valor más alto desde el 30 de agosto cuando cerró a $62,04 para la venta.El dólar minorista sumaba 50 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde se vendía a $ 59, mientras que en el canal electrónico se consigue a $58,95. El promedio entre bancos que realiza el Banco central (BCRA) fijaba el precio del billete en los $ 59,51, 18 centavos arriba del miércoles.El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar y avanzaba 15 centavos y operaba en los $ 57,20 en el MULC.De esta forma, el peso argentino se depreciaba 0,21%. El dólar blue se movía en los $ 61,75, mientras que el dólar MEP se colocaba en los $ 61,62 (-0,7%) y el dólar CCL en los $ 63,81, casi mismos niveles de ayer.Ayer el billete no se movió, en una rueda en el que el volumen operado volvió a ser escaso y en la que exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron u$s 120,727 millones."Hay una tendencia alcista pero por el momento no hubo intervención del Banco Central y entidades amigas que vendan para contener el precio", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.Recordó que la presión típica del fin de mes comienza a ponerle algo de presión a la plaza cambiaria, aunque el volumen sigue estando muy alejado de los u$s 600 millones de piso que existían en las ruedas antes de las PASO.Ayer Kristalina Georgieva, quien fue confirmada como directora gerente del FMI, expresó que le "hace mucha ilusión trabajar con las autoridades cuando asuma funciones el 1 de octubre. Argentina es un miembro importante y queremos que tenga éxito".Sin embargo, sigue sin definirse el giro de u$s 5400 millones que el organismo debería desembolsar a la Argentina y eso mete presión al mercado, ya que el dinero podría llegar recién en la próxima gestión.En la primera licitación de Leliq, el BCRA adjudicó $ 37.153 millones a una tasa promedio del 80,05%, por debajo del 80,82% de ayer. Fuente: (Ámbito-ElCronista).-