Advierten que los precios de los medicamentos volverían a subir

Luego de que los laboratorios nacionales y extranjeros declinaran la propuesta del gobierno de congelar los precios de los medicamentos por dos meses para mitigar el efecto de la devaluación del peso, los medicamentos podrían incrementar su valor hasta un 10 por ciento más en los próximos días.



"La verdad que no haber arribado a un acuerdo es frustrante. La propuesta era retrotraer precios y congelarlos hasta el 30 de noviembre", explicó en diálogo con Crónica Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, quien acusó a las empresas nacionales y extranjeras porque "empiojaron la negociación".



"Buscábamos proteger el bolsillo de los consumidores; pero la industria a través de las cámaras Caeme y Cilfa supeditó las negociaciones a otra clase de discusiones como con el PAMI, que van por otro andarivel", indicó el funcionario, y agregó: "El aumento de medicamentos es del 85 a 90 por ciento en el año, tomando los aumentos post PASO del 15 por ciento. Excede la inflación y con los últimos incrementos, emparda la devaluación".



Al parecer, lo que pretendían desde la Secretaría de Salud era que los laboratorios -por fuera del acuerdo con el PAMI- retrotrajeran los precios de una amplia canasta de medicamentos esenciales a un nivel sólo 10% mayor al que tenían a comienzos de agosto. Y que queden, así, "congelados" hasta fines de noviembre.



A cambio, las autoridades les habían ofrecido a las empresas quitar impuestos aduaneros y tasas que recargan la importación de principios activos y medicamentos especiales. En la mirada de los empresarios, sin embargo, eso no era suficiente y las condiciones no estaban dadas para un compromiso de esa naturaleza.



Finalmente, no hubo acuerdo. Y no sólo eso, según algunos pronósticos, en unas semanas los medicamentos podrían aumentar su precio, por lo menos, un 10 por ciento más, lo que representa un verdadero dolor de cabeza para miles de personas.



Sin embargo, desde Cilfa señalaron que mantendrán un programa de abastecimiento de medicamentos con descuentos de hasta el 70%, disponible todos los días para beneficiarios de la AUH y otros planes sociales, algo "totalmente financiado por el sector privado". Por su parte, en Caeme, respondieron que el aumento en los precios tras las PASO promedió no un 15%, sino "menos de 12%". Y consideraron que "en la actualidad, en dólares, y en comparación con otros países, los medicamentos están baratos".