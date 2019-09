El dólar cerró estable a $59,34, sin intervención oficial

Sin que se haya detectado presencia oficial en el desarrollo de las operaciones, el dólar cerró estable este miércoles a $59,34 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



En el Banco Nación, el billete verde operó a $58,50 para la venta, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $58,45.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa avanzó 18 centavos a $57,05, un valor que no alcanzaba desde la última semana de agosto, en una rueda con moderado volumen de negocios.



"Con las limitaciones de las normas del mercado de cambios MULC para cancelar obligaciones con el exterior, el dólar hoy fue más demandado para el giro al exterior con escasa oferta de parte de exportadores, a pesar de las rigurosas condiciones de liquidación", analizó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



A su turno, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, remarcó que "el cambio de estrategia de regulación del Banco Central pareció responder a la decisión de permitir un leve deslizamiento de los precios, luego de la baja de ayer, en un contexto regional y mundial que se presentó con subas del dólar respecto del resto de las monedas". Dólar "contado con liqui", MEP y blue En los mercados financieros, el dólar "contado con liqui" - que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas - cede $1,40 a $64,53, por lo que la brecha con la divisa mayorista cae a 13%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa asciende 17 centavos a $62,57, lo que implica una brecha de 9,6% frente a la cotización en el MULC.



Operadores atribuyeron la fuerte caída del contado con liquidación y el MEP a rumores sobre la posibilidad de que se habilitaría a las empresas con deuda en moneda extranjera a cancelar sus deudas con dólares oficiales.



Por su parte, el dólar blue cerró estable a $61,75 para la venta en cuevas de la city porteña, de acuerdo a fuentes consultadas por Ámbito.



Los precios mínimos de hoy se anotaron en los $56,95 con la primera operación pactada, ocho centavos arriba del último registro del final previo. Sin embargo, en el último tramo del día resurgió una demanda más activa y los precios tocaron máximos en los $ 57,08 sin que la banca pública participe en ese tramo del día.



El volumen operado en el segmento de contado fue de unos u$s349,474 millones (1% menos que ayer). Para Quintana, el volumen de negocios se mantiene en un magro nivel, bastante alejado del promedio diario de meses anteriores y que tuvo su apogeo en junio pasado. Dólar en el mundo El dólar se recuperaba el miércoles después de acusar el golpe del anuncio de una investigación formal para un juicio político contra el presidente Donald Trump en la sesión previa, mientras que las renovadas tensiones comerciales pesaban sobre el yuan.



El dólar cayó el martes después del anuncio de que la Cámara de Representantes iniciaría las pesquisas para un juicio político y tras decepcionantes datos de confianza del consumidor. Sin embargo, la divisa más líquida del mundo rebotó.



El índice dólar trepaba un 0,2% a 98,545 unidades. Contra el euro, la moneda estadounidense subía 0,2% a 1,0999 dólares.



Las monedas y bolsas de valores de América Latina operaban a la baja el miércoles por un aumento en la aversión al riesgo al intensificarse las tensiones comerciales tras la alocución en Naciones Unidas de Trump, que sembró dudas sobre la posibilidad de un pronto acuerdo.



El peso mexicano cotizaba en 19,5845 por dólar, con una pérdida de 0,75%, o 14,52 centavos, frente a los 19,4393 del precio de referencia de Reuters del martes.



El real brasileño caía un 0,43% y el índice de acciones Bovespa perdía un 0,25%.



El peso chileno mostraba una depreciación cercana al 0,5%, a 727,50/727,80 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA , perdía un 0,52%. Tasa de Leliq en baja El Banco Central fijó la tasa de referencia diaria de las Leliq en 80,828% tras la absorción de $229.041 millones de pesos en dos licitaciones.



La autoridad monetaria efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto adjudicado de $106.801 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 80,827%.



La segunda subasta fue por $122.240 millones a una tasa promedio de 80,829%, entre un rango de tasas mínimo y máximo de 80,39% y 80,8501%, respectivamente. Futuros y reservas En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 70%.



Mientras que en el ROFEX, se operaron u$s195 millones; una baja de 43% respecto de ayer. "Los plazos más cortos concentraron más del 60% de los negocios y los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,56 y $62,475; con una tasa del 65,26% y 96,41%", detallaron desde ABC Mercado de Cambios. Y agregaron que todos los plazos mostraron leves subas de no más del 0,3 % como máximo.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s65 millones y terminaron en u$s 49.441 millones.