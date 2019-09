El FMI dice que la Argentina "deberá esperar" por el desembolso pendiente

El FMI oficializó la decisión de postergar el desembolso de US$ 5.400 millones pendiente del crédito stand by acordado con la Argentina.El hasta hoy director gerente interino del organismo, David Lipton, sostuvo que se "trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo".En declaraciones a Bloomberg Radio, Lipton confirmó así que el programa financiero de la Argentina con el FMI estará en suspenso, probablemente hasta después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo. "La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja", sostuvo Lipton.Este miércoles asumió la conducción del FMI la búlgara Kristalina Georgieva.Lipton, quien se reunió con el presidente Muaricio Macri, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, el martes en Nueva York, indicó que el FMI trabajará con quien gane las elecciones presidenciales del 27 de octubre."Estamos listos para ayudar a cualquier lado que gane las elecciones presidenciales", remarcó. "No es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político hacia adelante, no podemos hacer eso".Sin embargo, Lipton minimizó el uso que hace Argentina de los controles de capital que están conduciendo a la recuperación de sus tipos de cambio paralelos, incluido un mercado negro. Tales controles, dijo, son "algo que podemos monitorear"."Hemos tratado con países que tienen mercados paralelos en muchas, muchas circunstancias. Ese no es un gran desafío", agregó. "El problema más grande es cómo calmar el mercado y estabilizar la situación".Lacunza se reúnía este miércoles nuevamente con funcionarios del FMI en Washington y planea regresar a los EEUU en un par de semanas para las reuniones anuales del Fondo en octubre.