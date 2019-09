Luego que el Gobierno anunciara un acuerdo con el sector privado para otorgar $ 5 mil a trabajadores del sector en calidad de aporte obligatorio a cuenta, el Ministerio de Trabajo de la Nación informó que esta medida "no corresponde" a las trabajadoras domésticas.



"Llamamos esta mañana y nos informaron que no nos corresponde. Les pedimos que nos envíen un comunicado para pasarlo por todos los medios. Nos prometieron que lo van a hacer y que no corresponde. Que después surja una nueva resolución, lo comunicaré", dijo a Cadena 3 Alcira Burgos, representante del sindicato.



Esta medida no afecta a los empleadores del sector por la diferencia en el poder adquisitivo entre estos y los empresarios.