Industriales advierten que hay empresas que "no pagarán" el bono de $5.000

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió que las empresas "que no pueden pagar, no van a pagar" el bono de 5 mil pesos a trabajadores del sector privado."Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", señaló el dirigente.En declaraciones radiales, Acevedo aseguró: "las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar. Hay muchas pymes para las cuales va a ser difícil".El dirigente aclaró que "esto podría llamarse un adelanto del sueldo, pero en realidad, es un adelanto de futuros aumentos"."Lo que se acordó ayer es pagar un anticipo de los próximos aumentos de hasta 5 mil pesos, en forma obligatoria y no remunerativa. El esfuerzo que hizo el Gobierno es que no tenga cargas sociales y lo que se ha acordado entre trabajadores y empresas, es darlo lo antes posible", explicó el jefe de la central fabril.Sin embargo, el empresario indicó que hay empresas que "no lo van a pagar. Conozco muchas empresas que hoy están suspendiendo personal o están tratando de hacer acuerdos diferentes. Hay mucha negociación, pero lo que se trata es de mantener los empleos".Acevedo comentó que "hoy, muchas industrias están al 50% de su capacidad y en un mercado en el que ha caído mucho el consumo. Es una ecuación fatal".Este martes, las partes vuelven a reunirse para definir la "letra chica" del acuerdo, ya que aún resta definir la forma en que se abonará ese plus.Durante las negociaciones, hubo empresarios que propusieron pagar los 5 mil pesos en cinco cuotas de mil pesos, pero hasta el momento la modalidad del pago no está definida.