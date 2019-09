Se concretan nuevos destinos para la exportación de arándanos entrerrianos

El secretario de Producción, Álvaro Gabás, explicó que "Entre Ríos es la primera productora de arándonos del país, y en la última campaña hubieron 1.050 hectáreas destinadas a este cultivo, lo que representa un gran volumen y mucha mano de obra". Agregó: "El 75 por ciento de la producción se exporta, el seis por ciento va al mercado interno y un 19 por ciento se industrializa".



Además, el titular de la cartera productiva sostuvo que "el sector arandenero se compone en su mayoría por explotaciones de entre seis y 26 hectáreas" y destacó el "elevado nivel tecnológico con el que cuentan las empresas entrerrianas, lo que da como resultado la muy buena calidad de nuestra producción que es muy valorada en todo el mundo".



En ese sentido, Gabás puso de relieve "el permanente acompañamiento que desde el gobierno provincial llevamos adelante a nuestros productores" y mencionó "los muy buenos resultados".



Para finalizar el funcionario mencionó que "es una noticia muy auspiciosa para el sector, y es producto de la articulación constante que impulsa el gobernador Gustavo Bordet". Destino de las exportaciones

En noviembre de 2018, Argentina realizó el primer envío de arándanos a China, con un embarque de 720 kilos de arándanos frescos de Entre Ríos a la ciudad de Shenzhen, luego de la apertura de ese mercado.



Con la reapertura del mercado israelí para la producción arandanera, se concretó el primer embarque de arándanos argentinos a ese destino. Dicho mercado se había cerrado hace dos años por cuestiones sanitarias, y luego de una intensa interacción público y privada se logró la reapertura. El primer envió se realizó en avión con destino a Madrid, en tanto el viernes pasado se hizo un nuevo embarque de mercadería a Tel Aviv.



Así lo informó el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) y vicepresidente del Comité Argentino de Arándanos (ABC), Alejandro Pannunzio, quien explicó que el envío consistió en cuatro pallets y lo realizó la empresa Berries del Sol, desde Colonia Ayuí, provincia de Entre Ríos.



Por otro lado, Pannunzio sostuvo que el mercado interno, "se sigue desarrollando, y es muy importante para nuestra actividad contar con ese crecimiento, no solamente para ubicar una buena parte de nuestra fruta, sino también por los enormes beneficios para la salud que genera el consumo de arándanos. Afortunadamente muchos lo prefieren por su sabor, muchos por sus propiedades nutracéuticas y básicamente a todos los niños les encanta".



En este escenario de posibilidades que brinda el mercado interno y el internacional, los productores de arándanos vienen reclamando desde hace tiempo medidas para mejorar la competitividad, a partir de una baja de la presión impositiva, que según manifestaron, que es algo que bloquea la competitividad y genera incertidumbre: "Tenemos prevista una reunión en el Ministerio de Agroindustria en el día de mañana justamente para llevar este planteo, pero por sobre todo el más importante, que es la no conversión de las divisas con las que nosotros cobramos, ya que en este momento lo que debemos cobrar en dólares se nos exige lo tengamos que convertir a pesos, algo que no nos sirve y que nos hace perder el valor tanto de lo que vendemos como de todos los insumos que necesitamos comprar, lo cual se paga en dólares y por lo que tenemos una devaluación difícil de sostener", explicó Pannunzio.



Además el empresario sostuvo que "es tremenda la carga impositiva que tenemos, como las retenciones, la baja de reintegros, el impuesto a los ingresos brutos que afectan a toda la cadena, y los impuestos provinciales y municipales que impactan en la tarifa de energía eléctrica", al tiempo que destacó que "el apoyo del gobierno provincial y del municipio de Concordia en todo lo que sea tratativas para mejorar situaciones nos alaga y nos hace pensar también que nosotros somos una fuente importante de trabajo, ya que por cada hectárea de siembra trabajan 10 personas y son muchas familias que viven de esto y en eso está también nuestra responsabilidad".



Por último el empresario mencionó que además de esta exportación a Israel, se realizó días pasados una exportación a Lituania, programándose una próxima para la semana entrante a Noruega.



Datos y Estadísticas



Las exportaciones entrerrianas de arándanos en 2016 registraron un total de U$D 49.705.671,05 y un total de 7.705,66 toneladas, ubicándose en el 8° lugar del ranking de productos exportados por Entre Ríos representando el 4,42 por ciento de lo exportado en dicho año.



En el año 2017, las exportaciones entrerrianas de arándanos alcanzaron U$D 37.553.569 y 5.808,37 toneladas. Dichas exportaciones representaron el 3,04 por ciento del total de lo exportado en el 2017 con lo cual, dicho producto, se ubicó en el 9° lugar del ranking de productos exportados por Entre Ríos. Los principales destinos de los arándanos fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.



Por otra parte, las exportaciones entrerrianas de arándanos en 2018 fueron por U$D 40.383.275 con un total de 7.298,01 toneladas. Del total de las exportaciones registradas en el 2018 los arándanos alcanzaron el 3,24 por ciento ubicándose en el 10° lugar del ranking de productos exportados.



Los principales destinos de los arándanos durante el año 2018 fueron: Estados Unidos (59 por ciento), Gran Bretaña (15 por ciento) y Alemania (8 por ciento) reflejando una continuidad respecto a los destinos de años anteriores. Existen destinos que representan un menor porcentaje en las exportaciones de arándanos tales como Canadá, Italia, Singapur, España, China, Irlanda y Rusia, pero que reflejan la diversificación de mercados para este producto.



Resulta interesante destacar la apertura del mercado chino para el arándano en el año 2018 y la consiguiente baja del arancel por parte del gobierno chino para este producto buscando incorporar el arándano en el gigante asiático. Actividades para el sector arandanero de la provincia

Desde la provincia, se ha acompañado a empresas del sector arandanero en actividades y ferias en distintas partes de mundo. Tal es el caso de Fruit Logístic en Berlín, con un acompañamiento a los empresarios del sector de forma ininterrumpida desde el año 2009, con una firme presencia del sector en los último tres años. Además, en la Feria Asia Fruit Logistic en Hong Kong, acompañando a empresas desde el año 2010 con la participación constante de algunas firmas del sector arandanero, posicionando marca y producto.



Por otro lado, en la World Food Moscú donde se expusieron arándanos y otros productos entrerrianos desde el año 2010, con una participación concreta de empresas del sector en el año 2016. En tanto que en Sial Shanghai, que se desarrolló en China en la edición 2016, 2017 y 2018.



También en la feria ANUGA 2017, que se desarrolló en Alemania y es considerada como la feria de alimentos y bebidas más importante de Europa; y APAS 2017 que se realizó en San Pablo, Brasil, retomando la participación ya que desde el año 2011 no se participaba de dicha feria.



Además algunas firmas del sector han participado de las misiones comerciales que se realizan a los países limítrofes bajo el formato de agendas de reuniones con contrapartes interesadas en los productos.