Pymes de biodiesel denunciaron que petroleras no cumplen el cupo de compra

Los productores pymes de biocombustibles advirtieron que las petroleras integradas no cumplieron con la compra del volumen de biodiesel establecido por ley y deslizaron que el gasoil refinado en el último mes se habría despachado con una mayor cantidad de azufre, lo que provoca más contaminación y daño al medio ambiente.



Según indica Ámbito, un grupo de productores santafesinos, que fabrican el 90% del total del producto, denunciaron la situación ante el gobierno local y la provincia intimó a dos petroleras y a la Secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui por la comercialización biocombustibles fuera de especificación, con niveles de azufre por encima de lo que establece la ley 26.093.



El 12 de septiembre Energía asignó los cupos de adquisición de biodiesel a través de los cuales las compañías de hidrocarburos se comprometen a refinar para cumplir con el 10% de mezcla obligatoria con el gasoil. Sin embargo, en el sector de los "bio" detectaron que desde agosto tanto YPF como Shell empezaron a comprar biodiesel a las grandes aceiteras a un precio muy por arriba del informado luego por la Secretaría.

En el medio del congelamiento de precios, el Gobierno subió la tonelada de $31.549 a $ 33.618, un 6,5% más, para evitar suspensiones y cierre de plantas. Pero las petroleras habrían comprado por más de $38.000 la tonelada.



En este marco, los productos solicitaron a Lopetegui que se publique un precio acorde a los costos, teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio y los insumos dolarizados. "La última devaluación distorsionó y generó una imposibilidad de seguir trabajado en agosto a esos precios. El mercado regulatorio prevé la posibilidad de ajustar en el trascurso del mes los precios. Recién la semana pasada se publicaron los nuevos valores y no tampoco fueron acordes. El precio publicado sigue por debajo del valor de la materia prima", remarcó un importante productor.



La queja es porque la Secretaría asignó los cupos y que las petroleras "continuaron comprándole el biodiesel a las aceiteras como se les dio la gana", por fuera de los cupos asignados y lejos de los volúmenes de corte obligatorio. "Es ridículo que le compran a las aceiteras aún por encima del precio que nosotros estamos pidiendo que nos reconozcan, alrededor de $38.000 la tonelada. Esto no tiene lógica. Parece que hay una decisión del Gobierno nacional de destruir a la industria pyme de bioetanol y biodiesel", señalaron.



Por este mismo conflicto, la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CSA) denunció a penalmente al secretario Lopetegui. Los productores de bioetanol lo acusaron por el "incumplimiento de las leyes" de los biocombustibles.



La ministra de Energía santafesina, Verónica Geese, envió sendas cartas a las petroleras y a Lopetegui, donde alertó con aplicar posibles "sanciones" por comercializar combustibles que "vulneran" el medio ambiente y los derechos de los consumidores.



Geese dio 72 horas para que las empresas informen las cantidades de biodiesel compradas en septiembre y anunció que ante la falta controles por parte del Gobierno nacional, la provincia comenzará a "tomar muestras de los tanques de las bocas de expendio" para corroborar si cumple con las regulaciones vigentes. Los refinadores prometen normalizar la situación en octubre Fuentes del sector petrolero dieron su versión, que en este caso es compartida tanto por YPF y Shell como por PAE, que refina combustibles Axion. Según explicaron, después del salto del dólar tras las PASO y congelamiento de precios, las petroleras intentaron cumplir con la cuota de biocombustibles, pero los productores les dijeron que "no podían vender porque a ese precio perdían plata".



Al no alcanzar el cupo, las compañías fueron a comprar biocombustibles al mercado no regulado, que son los exportadores, las grandes aceiteras. "Eso nos permitió abastecernos en agosto y septiembre, pero ahora a fin de mes vamos a volver a comprarle a los productores pymes, según la última resolución, y vamos a dejar de comprar en el mercado de exportación", prometieron. El precio se define en la negociación mano a mano, admitieron.



"Ellos fueron los primeros en no vendernos y era comprensible, porque querían que les cambien el precio en la Secretaría", agregaron desde el sector de hidrocarburos.



"Es una situación que no generaron ni los productores, ni nosotros. Fue porque nunca hubo un precio nuevo hasta la semana pasada y el mercado estaba absolutamente desbalanceado. Todos fuimos víctimas. En octubre se va a normalizar todo", concluyeron.