La fuga de capitales superó los u$s 5.900 millones en agosto y marcó un récord

La formación de activos externos llegó a U$S 5.909 millones, el máximo nivel desde 2003, con lo que durante el año alcanzó los U$S 19.736 millones.



El informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario arrojó así una cifra que duplicó al registro de julio, cuando había llegado a U$S 2.951 millones.



"Agosto resultó un mes heterogéneo para los comportamientos sectoriales del mercado de cambios", analizó el Banco Central.



Indicó que "hasta el viernes 9, las ventas por subastas diarias por US$ 60 millones del Tesoro Nacional fondearon las compras netas de las entidades autorizadas a operar en cambios y de sus clientes", pero subrayó que tras las PASO, la demanda neta privada "más que se duplicó".



Con relación al comportamiento de los depósitos privados en moneda extranjera, el estudio indicó que el aumento inicial de unos US$ 300 millones hasta el 9 de agosto, es decir antes de las elecciones Primarias, "fue revertido por la caída de US$ 5.900 millones durante el resto del mes".



Aclaró que esa baja se dio tanto por transferencias al exterior como por extracciones de efectivo.



A su vez, las reservas internacionales registraron una caída de US$ 13.799 millones durante el mes por pagos netos de deuda, descenso de depósitos en moneda extranjera y ventas en el mercado de cambios.



El análisis sostuvo que la demanda neta de moneda extranjera de "Personas humanas", constituida por 1.300.000 personas, totalizó los US$ 1.873 millones.



De ese total, US$ 1.516 millones correspondieron a atesoramiento y US$ 356 millones por el resto de sus operaciones.



El 97% de las personas humanas que compraron billetes en el mes, adquirió menos de US$ 10.000, al tiempo que 32.000 individuos compraron por encima de esa cifra en agosto.



Por otro lado, el sondeo dio a conocer que la cantidad de individuos que vendió billetes en el mercado de cambios totalizó los 710.000, "cifra que aumentó con respecto del mes previo" y que también significó un crecimiento de 35% frente al mismo período de 2018.



NA