Las ventas minoristas cayeron un 19% en agosto

Un informe privado reveló el estado de alarma en el que se encuentra el comercio interno en nuestro país. La crisis que golpea a varios sectores de la economía no pasa inadvertida en las ventas minoristas de las pymes.



De acuerdo a un relevamiento de Industriales Pymes Argentinos (IPA) sobre datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en agosto las ventas minorista sen comercios pymes cayeron un 19% respecto a agosto de 2018.



En ese contexto, desde IPA indicaron que en los últimos ocho años el sector sufrió una contracción continua. Entre 2011 y 2015 cayeron un 14% al tiempo que en los últimos cuatro años el desplome alcanza el 40%.



Entre algunas de las causas que explican este derrumbe, desde la entidad indicaron apuntaron contra "la baja del ingreso per cápita" y los altos precios al consumidor final".



Entre los rubros más castigados se encuentran calzado y marroquinería (-22%); joyería y relojería (-22%); bijouterie (-22%); farmacia y perfumería (-21%) y electro y tecnología (-21%). En ese contexto, sólo cuatro rubros cayeron por encima de la media: alimentos (-15%); deportes (-17%) jugueterías (-18%) e indumentaria (-18%).



Industriales Pymes Argentinos (IPA) es una asociación independiente que cruza de manera transversal a las cámaras industriales sectoriales y zonales del país. La entidad fue creada en 2017 por pequeños y medianos empresarios industriales con el objetivo de promover el bien común a través de la actividad industrial PYME.