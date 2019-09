Muchos adjudicatarios de planes de ahorro optan por no retirar los autos

Uno de los segmentos más golpeados en la caída de ventas de autos es el de los planes de ahorro. Esto se debe a que los fuertes aumentos de los 0 km, como consecuencia de la devaluación, se trasladan a pleno al valor de la cuota ya que se toman los precios de lista. Sólo en 2018, los autos se incrementaron alrededor del 100% y acumulan más del 50%, en algunos casos, en lo que va de este año. Distinta es la situación de las compras al contado o con financiación tradicional que se benefician con bonificaciones que van del 10% al 20% del valor oficial.



Con salarios que no acompañan semejantes incrementos, quienes suscribieron planes de este tipo sufrieron una considerable pérdida del poder adquisitivo en relación con las cuotas y a los costos para sacar de vehículo de la concesionaria. Es por eso, que desde hace unos meses, los suscriptores de planes se resisten a afrontar esos gastos y deciden no retirar su vehículo cuando les es otorgado por el mecanismo de sorteo. "Es muy poca la gente que decide licitar y, lo que es peor, los suscriptores que salen sorteados deciden postergar el retiro del vehículo. Prefieren seguir pagando la cuota pero no afrontar los gastos de poner en la calle un 0 km" aseguró el responsable de este sistema de una concesionaria líder al diario Ámbito Financiero.



"Muchas personas se ponen a pagar un plan como forma de ahorrar y, en su momento deciden qué hacer con el vehículos pero no lo necesitan porque ya tienen otro", explicaron en otra concesionaria.



Los gastos son varios, como el patentamiento, flete e Impuesto a los Sellos que corre para cualquier compra. Esto suma aproximadamente un 7%. Pero, en el caso de los planes, hay otros gastos adicionales como derecho de adjudicación (1% más IVA), cambio de modelo (se suele pagar la cuota de un modelo de bajo precio para abonar la diferencia al sacar uno de un segmento superior), honorarios y gasto de gestoría (1,2%) y el pago de otros aranceles. En el caso de los que licitan, tienen que sumarle el monto por la cantidad de cuotas que ofrecen mientras que los que salen sorteados en las primeras cuotas deben consolidar en un pago el dinero equivalente a la cantidad de cuotas que faltan para llegar a la número 24. Esto varía según cada marca



El mercado de los planes de ahorro llegó a representar más del 25% de las operaciones aunque, en los últimos tiempos, está retrocediendo.