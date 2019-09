CAME se sumó al pedido de declarar la "emergencia pyme"

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó este miércoles al pedido de declarar la emergencia pyme, debido a la cantidad de empresas en crisis, en medio de la compleja situación económica y financiera.



CAME "pidió el compromiso de todos los sectores políticos" de cara a los próximos meses "para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo".



La solicitud de la entidad empresaria se suma a realizada el martes por los Industriales Pymes Argentinos (IPA).



En medio de un difícil contexto de incertidumbre política y económica, se incorporaron en la entidad 30 nuevos consejeros titulares, reforzando así la estructura federal que permitió un debate de fondo, comunicó CAME.



"La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno", sostuvieron los directivos de CAME en torno a los siguientes pedidos hasta el 31 de diciembre de 2019 para pymes y potenciales:



- Tasas diferenciales.



- Líneas de crédito productivas con tasas del 21%.



- Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo.



- Mínimo no imponible sobre contribuciones patronales: adelanto del cronograma de la aplicación plena prevista en la Ley 27.430 y cargas sociales diferenciadas por zona para compensar al interior profundo.



- Suspender impuesto al cheque.



- Eximir del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas.



- Suspensión del pago de anticipos de Ganancias.



Cabe destacar que en nuestro país las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica ya que representan el 44% del PBI nacional.



CAME está integrada por 1491 cámaras y federaciones, que representan a los sectores de comercio, economías regionales, turismo, industria y construcción.