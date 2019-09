Reabrió la planta de GM en Alvear pero con suspensiones rotativas

Huelga

General Motors de Argentina, subsidiaria del grupo automovilístico General Motors Company (EE.UU.), volvió a operar su planta de General Alvear, al sur del Gran Rosario.Lo hace desde hoy pero con un esquema de emergencia con suspensiones rotativas.Esto ocurre después de un denominado "parate técnico" de dos semanas, como consecuencia de la fuerte caída de las ventas de las unidades 0 Km, a pesar de los incentivos que otorgó el gobierno nacional durante los meses de junio, julio y agosto.Desde este lunes, y hasta febrero de 2020, funcionará con 355 suspensiones rotativas. Así se resolvió semanas atrás en un acuerdo suscripto por la empresa y el Smata, gremio que representa a los trabajadores de la planta.Los trabajadores en esa condición cobrarán un 70 por ciento de sus salarios habituales."El acuerdo es para que no haya despidos. La producción bajó a 18 autos por hora. La caída de ventas alcanza el 50%. Tienen más de 20 mil autos en la playa. La situación es muy difícil', reconoció Marcelo Barros, secretario general de Smata Rosario.Las medidas, añadió el dirigente, "no ponen en riesgo el plan de inversión que la compañía viene ejecutando y que tiene como objetivo la producción de un vehículo de alto valor agregado durante 2021".Las suspensiones en la planta de General Alvear, a 20 kilómetros de Rosario, comenzaron en noviembre de 2018 y se extendieron hasta abril pasado, aunque luego le siguió una parada técnica. Actualmente en esa terminal se produce el sedan mediano Cruze, lo que demandó una inversión de 750 millones de dólares bajo el denominado Proyecto Fénix.Según informes remitidos a este diario, General Motors tiene a la fecha más de 20 mil autos en la playa sin ser vendidos.En Estados Unidos, más de 49.000 miembros del sindicato United Auto Workers salieron de las fábricas de General Motors o realizaron piquetes, tras la convocatoria de huelga por el fracaso de las negociaciones contractuales.Los trabajadores cerraron 33 plantas de manufactura en nueve Estados norteamericanos, así como 22 almacenes de distribución de piezas.En un primer momento no estaba claro cuánto duraría la huelga. El sindicato afirmó que GM apenas ha cedido en los meses de negociaciones, mientras que la compañía dijo haber hecho ofertas considerables, como aumentos de salarios e inversiones en fábricas.Se trata de la primera huelga nacional del sindicato desde los paros de dos días en 2007, que tuvieron escaso impacto en la compañía.En una gran planta en la frontera entre Detroit y la pequeña población de Hamtramck, los trabajadores de GM se sumaron el domingo por la noche a los conserjes contratados por Aramark que ya estaban en los piquetes.